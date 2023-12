María Patiño causa baja de 'Socialité' sin previo aviso tras la ruptura de Mediaset y La Fábrica de la Tele

Por Redacción |

Mediaset España y La Fábrica de la Tele oficializaban su ruptura con un comunicado donde señalaban que ponían fin a su relación societaria. A esta información se le suma que, tal y como publicamos en exclusiva en FormulaTV, el grupo de comunicación no había contado ni con María Patiño, ni con Nuria Marín para su promo navideña, haciendo saltar las alarmas sobre el futuro de ambas presentadoras en la cadena.

Javier de Hoyos presentando 'Socialité'

La noticia también publicada en este portal donde explicábamos que Mediaset España está barajando sustituir a María Patiño y a Nuria Marín por María Verdoy César Muñoz podrían haber sido la gota que ha colmado el vaso de la presentadora titular, que ha causado baja el 6 de diciembre de 2023 a pesar de que en su cuenta de perfil de Twitter había indicado que acudiría al programa. "", comentaba Patiño tan solo un día antes de la emisión.

Sin embargo, Javier de Hoyos, director del programa, arrancaba el formato mandándole un beso a Patiño y explicando su ausencia. "Estamos en directo, le mando un beso especial a María Patiño porque tiene un herpes en el labio que no os voy a enseñar la foto que me acaba de mandar porque me mata ahora mismo", decía.

¿Estará el viernes?

"Esperamos que para el viernes que tenemos programa ya esté bien", puntualizaba el director del formato, mandándole todas las fuerzas a su compañera para que se recupere lo antes posible de su herpes labial. "Un besito enorme María", terminaba el periodista, tomando las riendas del formato durante el Día de la Constitución.