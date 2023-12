Por Beatriz Prieto |

La actualidad televisiva del martes 5 de diciembre estuvo especialmente marcada por una exclusiva de FormulaTV, relacionada con la ruptura entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele: la posible sustitución de María Patiño y Nuria Marín al frente de 'Socialité'. Una mala noticia para ambas presentadoras, sobre la que la gallega se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

María Patiño en el plató de 'Socialité'

"Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco.. Mañana nos vemos en 'Socialité'", escribía la presentadora, después de que FormulaTV diera a conocer también en exclusiva que, al igual que Jorge Javier Vázquez , compartía Patiño poco después, en lo que parecía ser un mensaje sobre cómo podría ser su posible despedida.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

Asimismo, la presentadora no tuvo reparos en responder a un usuario de X que le decía "adiós" tanto a ella como a Vázquez: "No, mi vida, hasta pronto... bicho malo nunca muere". Unos tuits a los que sumó un último en el que Patiño se mostró "convencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica con respecto a 'Socialité'. Tiempo al tiempo...". Palabras que bien podrían hacer referencia a lo que ocurrió con la cancelación de 'Sálvame', la cual salió a la luz mientras el equipo estaba en pleno directo, sin que nadie se lo hubiera notificado con antelación.

"Hay que ir hacia delante"

Por su parte, Marín se limitó a compartir un breve texto a través de un story en su cuenta de Instagram: "Bueno, caris, hay cosas en la vida que no dependen de nosotros y hay que ir siempre hacia delante y, si es posible, hacia arriba". Ambas presentadoras decidían mostrar así una postura tranquila hacia su posible despido de 'Socialité', programa que, a raíz de la ruptura entre La Fábrica de la Tele y Mediaset, pasará a otra productora, previsiblemente Fénix Media, según informó Algo pasa TV. Mientras, en medio de esta incertidumbre, Patiño seguirá al frente del formato este miércoles y viernes, 6 y 8 de diciembre, días festivos en los que se emitirá en lugar de 'Vamos a ver'.