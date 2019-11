María Patiño interrumpe el directo de 'Socialité' con un grito al oír un ruido a su espalda

María Patiño, presentadora de 'Socialité', estaba dando pasó en directo a un vídeo del artista Pitingo cuando, de repente, ha interrumpido el programa con un grito, debido al susto que se ha llevado al oír un ruido extraño detrás suyo. La conductora temía que sus compañeros estuviesen preparando otro susto como el que le dieron por Halloween, cuando apareció en mitad del plató un misterioso personaje.

María Patiño, en 'Socialité'

Durante el primer susto, la periodista estaba informando sobre los supuestos flirteos de Santi Burgoa, actual novio de Alba Carrillo, con otras mujeres, cuando, inesperadamente, la asustaron por la espalda, Patiño comenzó a correr y a gritar en el pequeño espacio donde se graba el programa y, asustada, exclamó: "¿Por qué me haces esto? Ya está, nos vamos a publicidad. ¡Qué me dejes en paz!" seguía gritando al hombre disfrazado mientras salía disparada del plató.

"Perdón. Es que ayer me dieron un susto, he escuchado un ruido y yo ahora no puedo hacer bien mi trabajo. Perdónenme por favor", rogaba María Patiño, al mismo tiempo que intentaba tranquilizarse y retomar la información que estaba dando antes de la interrupción. Está claro que los sustos de Halloween han pasado factura en la periodista.

Profesional ante todo

Patiño intentó retomar el programa donde lo había dejado, pero su intento fue fallido, ya que no conseguía concentrarse a la hora de presentar el programa. Es más, refirió a la audiencia del programa: "Le dije a mi director que esto me iba a costar trabajo superarlo. Finalmente, la periodista dejó atrás sus miedos y siguió adelante con el espacio.