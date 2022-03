María Patiño estalla contra Amador Mohedano: "¡El dedito te lo metes en la boca!"

Amador Mohedano pisaba por primera vez el plató de 'Viernes deluxe' después de toda la vorágine ocasionada por el testimonio de Rocío Carrasco en 'Montealto'. El invitado no tuvo reparos en criticar a su sobrina por sus declaraciones, que no han dejado en muy buen lugar a los Mohedano.

Amador Mohedano y María Patiño, en 'Viernes Deluxe'

María Patiño no quiso quedarse callada y plantó cara a Amador Mohedano. Con el temperamento que la caracteriza, la colaboradora hizo un símil muy afilado. Patiño le puso sobre la mesa la nula relación que mantienen con Antonio Tejado, expareja de su hija Rosario Mohedano, por el comportamiento de este.

"Según los padres de la criatura, que es tu hija Chayo, hizo sufrir mucho a tu hija, ¿cierto o no? Y lo habéis recriminado durante años. Y hoy en día no tenéis relación con él. (...) Pero lo que no logro entender es que tú no perdonarías que tu hermana Gloria tuviese relación con Antonio Tejado, te lo garantizo. Y eso no lo llevas al terreno de tu sobrina porque no te conviene", exponía.

"Ni lo he pensado María, hija. Tú piensas mucho", le decía, tachándola de "retorcida". "¿Qué has hecho con tus nietos? Cuidarlos y matar por ellos. Lo que quería tu hermana que hicieses con tu sobrina", le replicaba la colaboradora. El enfrentamiento entre ambos fue muy tenso. El invitado le advertía a Patiño que no le señalara con el dedo, y ella respondía: "¡El dedito te lo metes tú en la boca!"

Acalorada discusión

Amador Mohedano reconoció que "por sus hijos mataría siempre". Pero, además, señaló que con su sobrina, Rocío Carrasco, "me he partido la cara siempre". Carmen Borrego, amiga íntima de Carrasco, le preguntaba: "¿Y cuándo dejaste de hacerlo?", cuestionaba. "Cuando dejó ella de hablarnos", contestaba, contundente. "Ah, ella es la culpable de todo", decía Borrego con ironía. "Ella es la culpable de dejar a la familia", respondía, sin dudarlo, el invitado.