María Patiño responde al público y matiza sus críticas a Rodolfo Sancho: "Me debo expresar muy mal"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Rodolfo Sancho ha aterrizado en España después de la visita a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Tailandia. En su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el actor se ha encontrado con varios medios que le estaban esperando. El intérprete que ha participado en series como 'Isabel' ha vivido un momento tenso y ha intentado esquivar las preguntas de los periodistas.

Rodolfo Sancho en su llegada a España

Uno de los reporteros que se encontraba allí era Arnau Martínez, de ' Socialité ', programa presentado por María Patiño . El periodista ha realizado algunas preguntas a Rodolfo Sancho y este ha tildado de "pesados" a los reporteros que lo seguían por el aeropuerto. Ante esta situación, la presentadora ha opinado sobre el padre de Daniel Sancho: "". Patiño dice entender la difícil situación del actor, pero afirma que con comentarios de este estilo deja claro que no le gusta un tipo concreto de prensa que es "la prensa del corazón".

A pesar de que Patiño ha señalado que Rodolfo Sancho "no tiene responsabilidad sobre lo que está viviendo su hijo", algunos espectadores han arremetido contra la presentadora por sus críticas al actor. Ha sido entonces cuando Patiño ha decidido hacer una pausa en el programa para matizar sus palabras: "Estoy recibiendo muchos mensajes criticándome por mi falta de empatía con Rodolfo Sancho. Creo que me debo de expresar muy mal". La presentadora ha querido acabar su intervención acordándose de la familia de la víctima y explicando que comprende la situación del actor pero que no sabe como Rodolfo Sancho no ha manejado mejor su llegada al aeropuerto.

Rodolfo Sancho dirige unas buenas palabras para Tailandia

El padre de Daniel Sancho hizo el 9 de septiembre comentarios positivos sobre la situación en la que se encuentra su hijo en la cárcel de Tailandia. Es por eso que Arnau Martínez, reportero de 'Socialité', ha querido preguntarles si buscaba "blanquear" el sistema tailandés, a lo que el actor ha respondido con un "no".