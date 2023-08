María Patiño recuerda su peor momento con Carlota Corredera: "Me molestaba tu presencia"

Por Almudena M. Lizana |

Tras la visita de Belén Esteban al pódcast "Superlativas" de Carlota Corredera, la que fuera directora y presentadora de 'Sálvame' ha recibido a otra de las caras más conocidas del formato producido por La Fábrica de la Tele: María Patiño. Nada más arrancar su charla, ambas recordaron cómo era su relación cuando el testimonio de Rocío Carrasco inundó la programación de Telecinco.

Carlota Corredera y María Patiño en "Superlativas"

"Fue una caída de caretas increíble, el mundo del corazón, el de la crónica social, a mí me ha dolido mucho que seamos tan reaccionarios", empezaba diciendo Corredera. ". Eso es algo que a mí me ha impactado, porque mi avance y mi manera de ir modificando mi idea respecto a Rocío fue tan simple como leer, escuchar, revolverme, autocriticarme y a partir de ahí cambié de opinión. No trato que la gente cambie de opinión, pero no logro entender a las personas que deciden mirar para otro lado. Es un acto de cobardía y", reflexionaba Patiño.

"En este tema en concreto, algunos me dicen que Rocío y Fidel no me caen bien. Las víctimas no son perfectas, ni santas, ni simpáticas, pero no dejan de ser víctimas", decía Carlota Corredera también, mientras la presentadora de 'Socialité' comentaba cómo se distanció de Corredera cuando todo explotó.

"Hace falta un poco de pedagogía a la hora de explicar estas cosas. A mí me costó y hay veces que te sientes cuestionada y te rebelas. En ese momento recuerdo tener una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia porque ya viene aquí la lista de la clase. Y es verdad, lo notábamos, porque en el fondo me sentía cuestionada por ti y pensaba: 'Esta señora, ¿quién es para decirme que tengo una educación machista?'. Me estaba negando a descubrir algo diferente y una vez lo haces, es alucinante lo fácil que ves todo", comentaba María Patiño.

Su salto a Netflix

Tras tratar temas como los cambios físicos de ambas durante su trayectoria profesional, Carlota Corredera le deseaba mucha suerte a Patiño en su proyecto con Netflix. "Tengo un poco de miedo, pero es la leche la oportunidad que tenemos. Aluciné porque todo el mundo te sonríe cuando llegas allí (Netflix). (...) La verdad no sé qué va a pasar, es un algo que me provoca ilusión y que es algo que quiero hacer y que no me voy a aburrir", decía María Patiño, ilusionada con el reality que ya han grabado en América.