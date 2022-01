María Pujalte: "Nuestro deseo es que 'Los misterios de Laura' siga. A ver si los Reyes nos traen más entregas"

Laura Lebrel es ya un personaje mítico de la televisión española y por mucho tiempo que pasara desde que el final de 'Los misterios de Laura', a los fans nos ha sido imposible olvidarnos de ella. Es de las series que más veces se ha pedido su regreso y, en esta época de reencuentros, era imposible que el de esta ficción de Veranda (Boomerang TV) no tuviese el suyo.

El 9 de enero TVE estrena la tv movie "Laura y el misterio del asesino inesperado", con el que la pública decidirá si se convierte en el inicio de una cuarta temporada o se queda en una entrega especial. Charlamos con María Pujalte, su protagonista, para que nos cuente desde cómo vivió la noticia de la vuelta de esta serie hasta qué le pareció el guion, pasando por si este regreso será para quedarse.

Laura, en su llegada a comisaría en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Ha habido momentos en los que, de alguna forma, sí que había pasado página

Sabíamos que este regreso, tarde o temprano, iba a pasar. O al menos, tanto el equipo como los fans siempre hemos tenido esa llama de esperanza encendida.

Sí, pero por momentos no. No porque no quiera uno o no piense que era de justicia por como es la serie, sino porque van pasando los años y cuando uno se implica tantísimo en algo, también hay momentos en que uno dice: 'No alimentes más esto porque no es fácil'. Ha habido momentos en los que, de alguna forma, sí que había pasado página, aunque queda mejor escrito que siempre mantuve la ilusión, pero la realidad es que han pasado casi 10 años. Lo importante es que lo hemos recibido con alegría y hemos grabado un capítulo con mucha entrega e ilusión.

¿Cómo recuerdas tú el día que te informan de que la serie vuelve con este especial?

Primero, me quedé flipada, estaba sentada en el sofá y me quede a lo: '¿Cómo?'. Desde ahí pasé a una ilusión muy grande después, se va conformando el equipo, se va concretando todo otra vez... Cuando abrí el guion y me puse a leerlo por primera vez, me emocioné mucho. Ahí, me dije: "¿Estoy otra vez leyendo un capítulo de 'Los Misterios de Laura'?". Me pareció que la vida me estaba dando un regalo.

Las veces que hemos hablado de Laura, a lo largo de todo este tiempo, comentabas que te la imaginabas ya jubilada y no ibas del todo desencaminada. ¿Qué nos puedes contar de cómo arranca Laura en este capítulo?

Ha pasado mucho tiempo y también ha pasado por los personajes. En este transcurso, ha pasado algo importante en la vida, entonces eso tenía que estar en los personajes. A mí me gusta de este capítulo que tiene otro color, la vida ha pasado y eso está ahí, inevitablemente. Me parece que al ser una serie que, a pesar de ser un homenaje a los misterios de ficción novelescos, tenía algo muy pegado a la realidad y a la vida, muy familiar y trabajar sobre esto y sobre el paso del tiempo me parecía muy bonito porque una también está en otro lugar y es curioso.

Laura, en su nueva casa, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Entendiendo el misterio y desentrañando el crimen, el público irá descubriendo qué les ha pasado a ellos

Lo chulo de este capítulo es que vamos a ver dos casos: Un crimen y luego también descubriremos qué ha pasado a los personajes que ya conocíamos.

Efectivamente, a mí eso me parece una idea estupenda y me parece muy inteligente por parte de Javier Holgado y de Carlos Villa, los guionistas, el plantearlo así. A través del juego del Cluedo del público, entendiendo el misterio y desentrañando el crimen, irá descubriendo qué les ha pasado a ellos. Esto es bonito también.

Además, está el lado de la comisaría pero también está el lado familiar, sobre todo con su madre. ¿Cómo va a ser la relación de Laura con Maribel?

Es una de esas relaciones de madre e hija de un cariño enorme pero que están todo el rato discutiendo. Esto da mucho juego, es muy divertido, y además es que Beatriz es una gran actriz, una actriz muy de verdad, muy pegada a la vida. Es muy divertido hacer las escenas con ella. También hay que ver lo que le ha pasado a Maribel estos años, lo que le ha pasado a Laura, pero su relación es la que menos ha cambiado.

Ha sido muy bonito trabajar, el pensarlo, darle vueltas y ver cómo se podía formar todo esto

¿Cómo ha sido el reencuentro con el resto de actores?

Una maravilla. Teníamos todos la sensación de que era un regalo de la vida, estábamos ahí nuevamente haciendo escenas juntos y disfrutando. Fueron dos semanas de rodaje y fue muy agradable hacerlo. También, se formó un equipo técnico estupendo, tuvimos a Pablo Guerrero como director, un capitán maravilloso que cogió el espíritu y puso la serie en el hoy. Ha sido muy bonito trabajar, el pensarlo, darle vueltas y ver cómo se podía formar todo esto. Era una serie que hicimos con mucha pasión y ha sido volver a eso, todo muy guay.

Además, ha sido volver a casa, pero con unos decorados nuevos, ¿Cómo te has ubicado en los nuevos escenarios?

Es que estamos hablando ya de otra época. Cuando arrancamos con 'Los misterios de Laura' en diciembre de 2008, todavía, en las series había decorados, la comisaría era un plató y la casa de Laura también. Ahora ya no hay platós, en la ficción casi todo son localizaciones naturales. Llegar a una comisaría nueva y demás, también era muy divertido y funcionó muy bien.

Martín, Laura, Lydia y Cuevas, en el regreso de 'Los misterios de Laura'

Ahora que hemos conseguido que la serie vuelva, esto no se puede quedar aquí, ¿Crees que este regreso tiene que ser para quedarse?

Yo te diría que sí. Si me preguntas: ¿Tú crees que este es un regreso para quedarse? Es decir, para que Televisión Española encargue más capítulos, mi respuesta es sí. Un sí rotundo, no tengo la más mínima duda, pero habrá que ver qué pasa porque nuestros deseos se los tendremos que pedir a los reyes y a ver si nos lo traen. Creo que como hemos sido buenos, nos lo traerán.

Además, el final de este capítulo planta los cimientos de una nueva temporada.

Ojalá, sería un notición para todos nosotros.

Estoy teniendo muchísima suerte en estos años, desde el 2019 con todo lo que ha pasado y está pasando

Bueno y luego tú que tengas tiempo, porque estás en el teatro, has estrenado recientente 'Venga Juan', 'Toy boy', 'Merlí: Sapere Aude'... Espero que tengas tiempo si renuevan.

Sí, sí, si tendré tiempo. Estoy teniendo muchísima suerte en estos años, desde el 2019 con todo lo que ha pasado y está pasando. He estado en unas series estupendas, con personajes preciosos y unos compañeros maravillosos. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo y además, me han gustado mucho todos estos proyectos. Además, ahora las series se hacen en tres meses, no son tan largas como antes. Tiempo hay y si no hay, se saca de donde sea.