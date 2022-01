Desde que les conocimos en 2009 siendo solo unos niños de 7 años, los espectadores de 'Los misterios de Laura' hemos visto crecer a los hermanos Raúl y Juan del Pozo a lo largo de sus tres temporadas, emitidas de 2009 a 2014 en La 1. Tras casi siete años de parón, los gemelos retoman sus papeles de Carlos y Javi, los hijos de Laura Lebrel (María Pujalte) y Jacobo Salgado (Fernando Guillén Cuervo), en la tv movie 'Laura y el misterio del asesino inesperado', que Televisión Española estrena el domingo 9 de enero de 2022. Pero aquellos traviesos niños son ahora jóvenes de 19 años que estudian en la universidad.

Juan y Raúl del Pozo en la temporada 2 de 'Los misterios de Laura' y en la actualidad

Aunque han pasado desapercibidos en los últimos años, estos jóvenes interpretes han seguido ligados a la industria audiovisual con varios proyectos. Tras 'Acusados' y 'Marco', los hermanos encadenaron varias ficciones en Mediaset España, donde participaron en las miniseries 'El rey' y 'Los nuestros'. Mientras que en la gran pantalla debutaron en 2009 con "After", repitiendo posteriormente en 2016 con el corto "Yo no he sido".

Además, Juan y Raúl del Pozo tienen pendiente de estreno el largometraje "Live is Life", dirigido por Dani de la Torre y producido por Atresmedia Cine. Los gemelos se meten en la piel de Álvaro y Maza, dos de los protagonistas de este homenaje a los años ochenta que está escrito por Albert Espinosa ('Polseres vermelles'). La historia sigue a un grupo de cinco jóvenes que durante una noche de San Juan vivirán una aventura que cambiará sus vidas.

Gemelos internacionales

A pesar de su corta trayectoria, estos dos hermanos pueden presumir de tener diferentes versiones de sus personajes de 'Los misterios de Laura' en otros países. Gracias a los remakes internacionales, existen otros Carlos y Javi, como Harrison y Nicholas (Charlie y Vicent Reina) en la estadounidense 'The Mysteries of Laura' o Luca e Marco Banti (Leonardo y Matteo Frontoni) en la italiana 'I misteri di Laura', entre otras adaptaciones.