Laura Pamplona: "Nunca entendí por qué no hemos estado haciendo 'Los misterios de Laura' todos estos años"

En 2014 llegó a su final 'Los misterios de Laura' y, por mucho tiempo que pasara, nunca la llegamos a dar por finalizada. Por fin se anunció el regreso con una capítulo especial, titulado "El misterio del asesino inesperado", y que La 1 estrena a principio de 2022. Uno de los personajes que no va a faltar a este regreso es el de Lydia, interpretado por Laura Pamplona, y que sigue al pie del cañón en comisaría. Charlamos con ella para que nos cuente cómo recibió la noticia de esta vuelta, qué le pareció el guion cuando lo leyó y si cree que ahora es buen momento para hacer una cuarta temporada completa.

Laura Pamplona es Lydia, en 'Los misterios de Laura'

¡Por fin ha vuelto 'Los misterios de Laura'!

Yo todavía no me lo creo, fíjate. Y eso que ya hemos hecho la peli y todo. Estas cosas a veces pasan, la vida tiene estas cosas mágicas, porque a mí me parece magia.

A los que trabajamos en la serie nos quedó un mal sabor de boca, que se acabara así

Yo creo que nadie del equipo, y muchos de los espectadores entre los que me incluyo, nunca la hemos querido dar por acabada del todo, ¿no?

Es cierto. De hecho, cuando me llamaron para decirme el proyecto que había, de hacer esta TV Movie, justo hacía una semana o así, que había visto en Twitter un hilo de "¿Para cuando la cuarta temporada de 'Los Misterios de Laura'?" y había pensado "Bueno, cómo se flipan". Digo: "Madre mía, ahí siguen al pie del cañón" y fíjate. Fue como: "Ostras, qué fuerte". También, a los que trabajamos en la serie nos quedó un mal sabor de boca que se acabara así. Aunque ya te digo que yo lo tenía completamente dado por acabado, creo que, en el fondo de mí, había como una esperanza, una llama de esperanza.

Es verdad que cualquier cosa, cualquier publicación respecto a Laura siempre es una revolución, una alegría. Cuando sacamos la noticia, vamos, es que todo el mundo estaba entusiasmadísimo.

Qué bien. Yo me he encontrado con gente bastante joven que, de repente, se te acercan y yo esperaba que me hablaran de otras series que se están todavía emitiendo y me hablan de Laura y es como: "No, es que yo tengo muy buen recuerdo porque la veía con toda mi familia, porque mi infancia, porque tal". Yo creo que es una serie muy entrañable y la gente la recuerda con mucho cariño por eso, porque la puedes ver con toda la familia, es muy blanca, es muy entretenida y está muy bien escrita, está muy bien hecha.

Me gusta mucho todo este trabajo que ha habido emocional, de los personajes, del reencuentro de los personajes

Y hablando de que está bien escrita, ¿qué te pareció cuando leíste el guion?

Me encantó. Me encantó, sobre todo, cómo lo han rescatado y renovado a la vez, porque los personajes han tenido una evolución todos, porque han pasado muchos años. Entonces creo que es un acierto cómo lo han enfocado Javier Holgado y Carlos Vila. Creo que, al margen de lo que es el caso en sí de que está muy bien hilado y de que está muy bien resulto, me gusta mucho todo este trabajo que ha habido emocional, de los personajes, del reencuentro de los personajes. No voy a desvelar nada, pero esa cosa como de fondo, de que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Creo que es muy bonito como está contado, creo que a la gente le gustará mucho.

Yo creo que lo que gusta también de esta película es que, por un lado hay un caso habitual como estamos acostumbrados a ver en la serie, pero, al mismo tiempo, también se cuenta todo lo que ha pasado a los personajes en todo este tiempo.

Claro, eso es lo que me parece que está muy bien equilibrado. Porque el caso es muy interesante y si no has visto la serie, ves la TV Movie y te gusta, porque sigues el caso y ya está. Pero si has visto la serie, sí que tiene esa cosas de cerrar tramas, de resolver, de volverte a poner en contacto con unos personajes que llevan, creo que de emisión son siete años, siete años sin verse, aproximadamente.

La evolución de Lidia ha sido sobre todo a madurar, aunque sigue manteniendo su carácter y su manera de hablar las cosa, se ha vuelto como más flexible

¿Qué nos puedes contar de Lidia? ¿Qué le ha pasado en todo este tiempo?

No quiero yo contar cosas. A Lidia le han pasado muchas cosas y ha cambiado. Pero le han pasado muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional también. Creo que la evolución de Lidia ha sido sobre todo a madurar, aunque sigue manteniendo su carácter y su manera de hablar las cosas, se ha vuelto como más flexible. Se ha vuelto una persona más madura, menos rígida, como que ve la vida de una manera mucho más... Bueno, no te voy a decir que se haya convertido en una "viva la virgen" porque no, pero sí que hay muchísima evolución en la manera de tomarse su trabajo. Sobre todo, el rigor, porque era un personaje muy recto y muy estricto, y ahora es mucho más flexible. Y más cariñosa incluso, eso ya es un súper avance para ella.

El reparto del regreso de 'Los misterios de Laura'

Creo que no es ningún spoiler decir que ella sigue trabajando en la comisaría. Y con compañero nuevo.

Sí, ella sigue siendo policía. Con compañero nuevo, sí señor. El compañero nuevo, para mí, es la herencia de lo que era Lidia antes. Eso me ha gustado mucho. Para mí es un poco eso, un poco como ese perfil de policía estricto, súper buen profesional. Es un poco como mi pupilo, como el legado de la Lidia antigua.

¿Sabes cuándo te encuentras con un amigo de toda la vida y parece que fue ayer? Ha sido así, ha sido tal cual

¿Cómo ha sido ya a nivel de actriz este reencuentro con los compañeros? Volver a meterse en Lidia y ver a Laura, Martín, Cuevas...

Ha sido muy bonito, la verdad. Yo, por ejemplo, con María tengo más relación, y yo a María la he seguido viendo bastante. A Oriol le había visto algunas veces, pero tampoco mucho. Pero, por ejemplo, a César no le había vuelto a ver. Es que ha sido muy bonito. Y a Beatriz tampoco le había visto mucho. De todas formas con Beatriz he coincidido poco en el capítulo. Es curioso, ¿sabes cuándo te encuentras con un amigo de toda la vida y parece que fue ayer? Ha sido así, ha sido tal cual; como si hubiésemos estado rodando hace una semana, vamos.

Habéis vuelto a la grabación, pero con otro decorado, otra localización. Es como volver a casa, pero no del todo, ¿no?

Claro, claro, es como volver a una casa recuperada, pero renovada. Totalmente claro. Hemos vuelto a otro escenario en todos los aspectos. Es verdad que esta serie, la comisaría era como la base, pero todo lo demás siempre eran exteriores reales y no teníamos más decorados. O sea que, en ese sentido, estábamos muy acostumbrados siempre a adaptarnos cada capítulo a un decorado distinto. No he echado de menos la comisaría, además, tenemos una comisaría preciosa, pero chulísima. La comisaría no me digas que no es espectacular, es súper bonita. Nos adaptamos allí rapidísimo, nos encantó.

A mí me encantaría que siguiese, yo creo que esta es una serie incombustible porque es un género en sí misma

¿Crees que este regreso ha sido para quedarse, que va a haber más capítulos?

A ver, a mí es lo que me gustaría. Evidentemente la palabra la tiene siempre el público y Televisión Española. A mí me encantaría, yo creo que esta es una serie incombustible porque es un género en sí misma. Luego tiene otras cosas muy atractivas, como que tiene siempre invitados. Por ejemplo, en este capítulo, tenemos unos actores invitados maravillosos. Es muy variada, el personaje de Laura es súper empático, todo el mundo se identificaba con ella. Y que es una serie que podría durar eternamente, es como 'Colombo'. Yo nunca entendí por qué no hemos estado haciéndola todos estos años.

Este capítulo está muy guay y evidentemente se resuelve el caso, pero sí que planta los cimientos de cómo podría seguir.

Sí, realmente el capitulo deja abierto ahí un melón, importante además. Todos nosotros queremos cuarta temporada, obviamente. Todos los que hemos hecho el capítulo, por nosotros no va a ser vamos. Vamos a confiar en que sí.

Sería una pena decir: "Ostras, hemos rescatado esto después de tantos años y se queda solamente en una peli"

Si ha seguido volviendo es por algo.

También seria una pena decir: "Ostras, hemos rescatado esto después de tantos años y se queda solamente en una peli". Pues no sé, no tiene mucho sentido. Lo guay es que sea para más tiempo, que nos quedemos mas tiempo ya que nos hemos reunido otra vez. Encima, estamos contando con Aitor Montánchez, que fue el primer productor ejecutivo de la serie, el que estuvo desde el principio. Hemos vuelto a los orígenes totales. Y luego, Pablo Guerrero también, que yo no lo conocía, pero es un director magnifico, que ha sabido darle la vuelta muy bien, actualizar el lenguaje de la serie. No sé, yo creo que la semilla es muy buena como para que sigamos haciendo mas capítulos.