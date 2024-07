Por Joan Centelles Martínez |

'Supervivientes All Stars' dio comienzo dos días después de la final de 'Supervivientes 2024', pero los asuntos entre los exconcursantes que cerraron esta última edición todavía siguen en el aire. Así lo hemos comprobado con Marieta y Rubén Torres, que, tras su paso por el reality de Telecinco, han confesado lo que ocurrió entre ellos la última noche que pasaron en los Cayos Cochinos.

Sandra Barneda, Marieta y Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'

Los exsupervivientes coincidieron en el último programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', al que acudieron en calidad de colaboradores después de haber vivido la aventura en propia piel.. "La recuperé dos o tres días antes de salir de Cayo Paloma", expresó él. "", añadía Marieta para sorpresa de todos.

Barneda insistió sobre los detalles de esa última noche, y ambos confesaron que hubo "piececitos". "El taparrabos pasó hacia arriba", expresó Torres con humor, antes de que la presentadora se sentara a indagar todavía más: "Cuéntanos, Marieta". "Te prometo que fue el taparrabos de Torres. Hicimos piececitos. Le dije 'échate para allá, porque a mí la libido no se me va y a él se le recuperó'. Es broma, es broma", decía Marieta entre risas. Tras ello, Barneda les preguntó por la vuelta a España. "Yo he recuperado el tiempo perdido", contestó la colaboradora.

¿Un acercamiento fuera del concurso?

"¿Pero habéis hecho piececitos fuera?", les preguntó. "No, no", respondían entre risas ambos. "Sandra, es que tengo un novio diferente cada semana, no puede ser eso", se quejaba Marieta de que siempre la relacionaran con más exconcursantes. "Entonces, ¿tienes relaciones abiertas?", le preguntaba la presentadora. "Tengo relaciones en general", contestó ella. Para terminar con el divertido momento, Pedro García Aguado también confesó cuando recuperó él la libido: "A mí me tardó un poco, pero ha llegado".