La cuarta cita de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes All Stars' arrancó el lunes 15 de julio recordando la tensión con la que concluyó la gala anterior. Por entonces, una pulla de Sofía Suescun sobre la supuesta deslealtad de Jorge Pérez a su mujer, bastó para volar la palapa por los aires y enzarzar a ambos concursantes en una disputa que incluso acabó contagiándose al plató entre sus defensores. Un asunto del que, sin embargo, Suescun manifestó arrepentirse, hasta el punto de que pidió disculpas al cántabro en directo, sin convencer a la mayoría de sus compañeros.

, así que ponte un punto en la boca y entiéndeme", lanzaba la navarra en los últimos minutos de la cita del jueves 11 de julio, tras recibir críticas por comerse su tarta de cumpleaños a espaldas de sus compañeros. ". Ya se lo dije a ella, que si creía que con eso me ofendía, se podía subir al palo donde había vuelto a ser líder", aseguraba Jorge al abordar el tema días después, cuando también señaló que

"Para mí es destilar veneno por la boca, algo que yo no comparto. Se puede discutir por cosas que pasan aquí, pero intentar hacer daño a una familia no lo comparto", se sumó Marta Peñate, tras cuestionar en qué se comparaba el comerse una tarta con el caso de su compañero. Era entonces cuando Vázquez preguntaba quién estaba de acuerdo con la canaria, momento en el que Suescun sorprendía al levantar ella misma la mano. "Tú me conoces muy bien, también la gente que me sigue desde hace años y sabéis cómo puedo sentirme en un momento en el que me siento atacada", declaró la navarra, para después admitir que "fui bastante cruel, estaba caliente".

¿Es una estrategia?

"Lo siento, no te lo he dicho personalmente, pero ya que pasó delante de todo el mundo, habiendo sacado el tema, aprovecho para pedirte disculpas", añadió la concursante, dado que "creo que no fue lo que tenía que haber dicho, no me sentí bien al día siguiente". "No quiero hacer daño a nadie en ese aspecto. Creo que lo más importante es saber rectificar y saber pedir perdón", prosiguió Suescun, antes de reiterar sus disculpas a Jorge, al igual que a "la gente que se haya sentido ofendido fuera".

"Esta conversación me hubiese gustado tenerla con ella al día siguiente, lo hubiese agradecido", reconoció el aludido, aunque "jamás dudo de las buenas intenciones de las personas". Asimismo, Suescun aclaró que no había hablado con el cántabro al día siguiente del conflicto "porque no veía el momento", aunque "se lo comenté a Logan". Unas explicaciones que, sin embargo, no convencieron lo más mínimo a la mayoría de concursantes, tal y como manifestaron minutos después, cuando señalaron un supuesto cambio de actitud por parte de Suescun tras la expulsión de Abraham García y achacaron sus disculpas a un intento de lavar su imagen ante el público.