'Supervivientes All Stars' emitió su cuarta entrega de 'Tierra de nadie' la noche del lunes 15 de julio, con Jorge Javier Vázquez al frente y el concurso de Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Bosco Blach en peligro tras las últimas nominaciones. Tres supervivientes en manos de la audiencia que, con sus votos, salvó a Nieto el primero al mostrarle mayor apoyo.

Bosco, Alejandro y Jorge antes de la ceremonia de salvación en 'Supervivientes All Stars'

, quienes pudieron lanzar sus respectivos alegatos antes de la habitual ceremonia de salvación. "Sé que no se lo pongo fácil a la gente que me quiere y que me está apoyando,, soy persona de terminar las cosas que empieza", manifestó Jorge, quien tuvo en cuenta a sus "fantásticos" compañeros antes de concluir con que

"Confío en la gente, me quieren mucho y confío en que me salven. Creo que soy buen superviviente y buen compañero y quiero quedarme hasta la final porque creo que me lo merezco", defendió por su parte Nieto. Unas palabras que el gaditano lanzó antes de que, al igual que Jorge, se decantara por la expulsión de Bosco dada su aparente pasividad frente a las iniciativas y buena supervivencia que defendieron el uno del otro. Por su parte, Bosco compartió que "me haría una ilusión enorme continuar, ya que después de todo lo que hemos luchado y de los roces, seguimos luchando hasta el final".

"Aún queda un cartucho"

"Esto es una cosa de equipo, sé que no os lo he dejado muy fácil, pero es nuestra oportunidad y estoy demostrando que aquí solo hay una marcha y es a tope, aunque haya dolor", concluyó el concursante, en una clara referencia a su accidentada noria, tras la cual se inclinó por la marcha de Alejandro, dada su mayor relación con Jorge. No obstante, el cántabro fue el primero en caer al agua: "Estoy aprovechando los días al máximo por si fuesen los últimos. Aún queda un cartucho y esperando que lo pueda gastar y quedarme".

Finalmente, a Jorge se sumó Bosco en el agua, lo que convirtió a Alejandro en el primer salvado de la semana. "Estoy muy feliz. Cuando estaba haciendo el alegato confiaba en la gente, me quieren mucho, es lo que me han transmitido siempre y estoy muy agradecido y con muchas ganas de llegar a la final", manifestó el gaditano, pletórico aunque sorprendido al haber pensado "que se salvaba Bosco". Por su parte, su compañero se mostró tranquilo y confiado en que sus "boscolitos" seguirían dándolo todo por salvarlo de la expulsión.