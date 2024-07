Por Beatriz Prieto |

La gala del lunes 15 de julio de 'Supervivientes All Stars' se promocionó con las imágenes del "mayor robo de la historia" del reality, asunto que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño trataron brevemente al comienzo de la emisión. Con la promesa de un duro castigo para los concursantes, no fue hasta la recta final de la gala cuando los seguidores del reality presenciaron no solo como estos revivían lo ocurrido la noche anterior, sino que también descubrir las "gravísimas consecuencias" de un robo que llevaron a cabo sin ningún pudor ante las cámaras.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se dan un festín con la cena de los técnicos

"Hace doce horas ocurrió algo en Playa Leyenda que requiere medidas urgentes.", adelantaba Madrueño al comienzo de la cita, momento en el que explicó que "no solo han entrado todos a robar, sino que además". Con los concursantes en la palapa, el programa procedió a mostrar cómo, en plena tormenta, conversar sobre comida había encendido la bombilla sobre

A pesar de estar ante las cámaras, todos se mostraron de acuerdo e incluso bromearon con estar en "ladrones All Stars". Sin embargo, lejos de robar pequeñas cosas como en otras ediciones, los concursantes arrasaron con todo, hasta el punto de que se dieron todo un banquete entre risas bajo la lona, sin ocultarse de los cámaras. "El castigo va a ser heavy", auguraba Sofía Suescun, en medio de un festín que los concursantes achacaron a "una ansiedad que no somos capaces de controlar", antes de admitir que "está fatal lo que hemos hecho, nos vinimos arriba y nos unimos", disculparse y asegurar que "no volverá a pasar".

"Una falta de respeto al concurso"

"Viendo las imágenes es mucho más grave de lo que podáis pensar, porque estáis desvirtuando la esencia del programa y vosotros, como concursantes, tenéis una responsabilidad", señaló entonces Vázquez, algo con lo que los supervivientes se mostraron de acuerdo, a pesar de reconocer que se habían tomado el asunto en su momento "a cachondeo". El presentador les echó en cara que "no se os ve en mal estado cuando vais a robar", al igual que el hecho de que habían dejado al equipo sin comer. "Estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias", trasladaba Marta Peñate en nombre de todos.

"En todos los años que llevo presentando 'Supervivientes', creo que nunca he visto algo tan a las bravas. Es lo que me ha llamado la atención, que al final, cuando se ha producido algo así, se ha llevado a cabo con sigilo y al menos intentando que nadie se diera cuenta. Pero este pasar por encima de todo y de todos, yo no lo recuerdo, sinceramente", confesó además Vázquez. El presentador calificó sus actos de "intolerables" y les recriminó "la premeditación, el robo organizado, vuestro descaro delante de las cámaras": "Habéis mostrado una falta de respeto al concurso y al equipo del programa, por eso tendrá serias consecuencias, muy serias, y las descubriréis cuando lleguéis a Playa Leyenda".

Una playa totalmente vacía

"Sabéis que somos más de 150 personas que estamos aquí trabajando, que llevamos aquí trabajando desde enero muchos de nosotros, por y para el programa, para vosotros, y es una decepción. Creo que habéis sido de todo, menos un ejemplo de supervivencia", se sumó Madrueño, antes de que los concursantes abandonaran la palapa. Antes de su llegada a su "hogar", Vázquez explicó el castigo: "Playa Leyenda ha quedado vacía, exactamente igual que cuando llegaron al inicio. Empezaron sin dotación y ahora de nuevo tendrán que sobrevivir sin ella. Lo han perdido todo, incluso el fuego". Un castigo que hundió a los supervivientes, al descubrir que no tenían ni lona para protegerse de la lluvia, a lo que se sumó la noticia de que perderían la dotación, en medio de sus quejas.