Mariló Montero: "Cuando di a luz a mi hijo, un productor que me dijo que adelgazara inmediatamente"

El viernes 3 de abril, Televisión Española estrenaba 'Entre ovejas', un programa en el que el pastor Zacarías Fievet es acompañado por dos personas famosas mientras hace las Trashumancia. En la primera entrega, le acompañaron Melani Olivares y Mariló Montero, quienes vivieron ese choque cultural al dejar la ciudad para irse al campo. Uno de los momentos más llamativos, ocurrió cuando pararon los tres a comer de picnic y la presentadora se sacó su propia comida explicando: "Tengo que adelgazar corriendo y esto te lo lleva una médico".

Mariló Montero, en 'Entre ovejas'

El pastor quedó sorprendido haciéndose saber que estaba perfecta y no tenía por qué adelgazar. "Sí, sí que tengo que adelgazar que me he relajado y he estado dos años tocándome las narices sin hacer el deporte que tenía que hacer", contaba ella, pero Zacarías quería indagan al vivir en un mundo tan alejado del de los focos: "¿Y si tú no haces todo esto y no adelgazas te despiden? ¿O no te contratan?". Mientas Melani comía y estaba como oyente, Mariló aseguraba que "la imagen es muy importante en nuestro negocio. Pero la imagen que transmites ante el espectador también es más limpia y más sana".

Melani Olivares, en desacuerdo con Montero

La presentadora aseguraba que lo hacía por ella misma, que nadie le había obligado nunca a hacerlo, pero cayó en una anécdota: "Cuando di a luz a mi hijo, a Alberto, hubo un productor que me dijo: Adelgaza inmediatamente". Montero defendía este comentario, que aunque en principio le odió, dice que lo entendió "perfectamente". Melani no pudo morderse más la lengua y saltó: "¿Entender el qué? ¿Que era un imbécil? Porque vamos...".

Montero excusaba a ese productor porque no quería decirle "estás gorda como una cerda y eres asquerosa", sino que era una recomendación, pero Olivares no estaba nada de acuerdo: "Es que una mujer que acaba de partir no está gorda como una cerda". La presentadora se sentía algo incómoda y reiteraba en que aquella persona no quería decirle eso: "Simplemente que me pusiera las pilas, que no me relajara porque así mejor respondería mi cuerpo"

"Es que eres periodista no modelo"

Desde la inocencia, Zacarías le preguntaba si habría vendido menos en caso de que en aquel momento no hubiera adelgazado. "Es que igual me contrataban por eso, no lo sé", respondía Montero antes del tajante comentario de Olivares: "Es que eres periodista, no modelo". Así, la presentadora explicó que muchas veces las críticas de belleza venían por parte de las mujeres. El pastor hizo su propia reflexión: "A la hora de pensar, si pensáis para bien pensáis mejor que el hombre, pero si pensáis para mal, también". Pero mientras la actriz se reía y le llamaba "cabrón", la periodista no se sintió muy cómodo pidiendo al pastor que se explicara.