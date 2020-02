Los divertidos cameos de Leticia Sabater y Mariló Montero en 'Vergüenza'

La tercera temporada de 'Vergüenza' ya está disponible en Movistar+ y llega cargada de ese humor incómodo que se ha convertido en emblema de la serie. Jesús (Javier Gutiérrez) extiende su bochorno a nivel nacional tras pegarle una colleja a su hijo delante de toda España y esa mal ganada fama le permite conocer a celebrities tan relevantes como Leticia Sabater y Mariló Montero, que protagonizan sendos cameos de lo más divertidos.

Leticia Sabater conoce a Jesús en el gimnasio

La autora de "La salchipapa" aparece como lo que es, una chica fitness de los pies a la cabeza. Jesús acude a un gimnasio para beneficiarse de un descuento por ser famoso y allí está Sabater luciendo y trabajando sus abdominales. El protagonista le cuenta que esa misma mañana visitará el programa de Mariló Montero y le propone quedar algún para cenar todos juntos, pero Leticia es una mujer ocupada y se limita a darle recuerdos para la presentadora antes de seguir con su rutina de ejercicios.

Mariló Montero presenta su magacín en 'Vergüenza'

En ese mismo episodio aparece Mariló Montero, también en su salsa. Es la presentadora de un magacín matinal llamado 'Hable con Mariló', que invita a Jesús para hablar de su vídeo viral. Sin embargo, la fama es efímera y el "pobre" queda relegado a sostener el pienso que patrocina el programa. Y no hay nada que pueda gustarle menos a Jesús que no ser el protagonista. El encuentro se vuelve tenso y Mariló acaba declarando ante la policía: "Es verdad que tuvo sus quince minutos de fama, pero esas cosas duran muy poco y, claramente él no supo manejarlo", define la presentadora al borde del llanto.

La vergüenza se contagia

No son los únicos momentos vergonzosos de Jesús en los seis nuevos episodios de 'Vergüenza'. El protagonista contagia a todos los que están a su alrededor: Nuria (Malena Alterio), Carlos Miguel Rellán, Óscar (Vito Sanz) y Mayte (María Hervás) sufren las consecuencias de vivir al lado de este metepatas profesional. La serie de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero está disponible en Movistar+ desde el 14 de febrero.