Zacarías Fievet ('Entre ovejas'): "Juntar famosos y el pastoreo, dos mundos tan distintos, es una gran idea"

Zacarías Fievet es el carismático pastor que conduce desde el viernes 3 de abril el programa 'Entre ovejas'. De una familia de pastores y sintiéndose feliz en plena naturaleza, es uno de los pocos pastores jóvenes de alta montaña que quedan, y a sus 23 años trashuma por parajes únicos. Comparte esta afición con la de la fotografía ("Tras los ojos del pastor") y ahora se le suma una nueva faceta: la televisión. En el programa de La 1 producido por El Terrat convivirá cada dos días y una noche con una pareja de famosos que saldrán de su zona de confort y se abrirán con Fievet hablando de temas personales.

Zacarías Fievet, prestador de 'Entre ovejas'

¿Cómo has vivido esta experiencia que supone entrar en la televisión?

Todavía no he entrado en este mundo hasta que no se estrene y no se vea, pero la experiencia ha sido bastante loca, algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado y fue un choque directo e intercambio de emociones con personas que no conocía. Juntar dos mundos tan distintos es una gran idea, porque los famosos y el pastoreo son dos mundos que están muy alejados. Se juntan en este programa para ver qué sale y digo que es una gran idea porque jamás van a estar juntos estos mundos.

Al principio era raro estar rodeado de cámaras, pero tenía que estar pendiente de mi prioridad que es el pastoreo

¿Cómo te has sentido rodeado de repente de cámaras? Imponía o has estado cómodo?

Al principio sí que era raro, pero tenía que estar pendiente de mi prioridad que es el pastoreo. Dentro del pastoreo ya tienes unas funciones que te hacen estar pendiente de ellas. Pero además en la Trasnhumancia tienes que cumplir unos recorridos, tienes que salvaguardar unas fincas que no son tuyas, tienes que pasar por ciertos puntos determinados; entonces no me daba tiempo a pensar en las cámaras, porque no podía estar a todo.

¿Cómo llega esta propuesta y qué es lo que te hace aceptarla?

La propuesta llega por parte de El Terrat. Me llaman para decirme que han hecho este programa en Alemania y Francia y que quieren hacerlo ahora en España ya que ha tenido mucho éxito. Yo doy un paso atrás y dije que no me interesaba, no veo la tele desde los 14 años y dije: "No más". Desde que me he independizado no tengo ni tele y le dije que les pondría en contacto con todos los pastores que conociera para que pudieran llevar a cabo el proyecto. Cuando colgué pensaba qué amigo podía ser el que me había hecho esta broma pesada. En una segunda llamada ya empezamos a profundizar y hablé con mi familia de esta oportunidad de llegar a más gente por el poder de divulgación que tiene de poner temas de conversación en bocas de altavoces sociales como son los famosos..., pues empecé a verle el lado atractivo, le di la vuelta a la tortilla y pensé que igual sí que podía salir algo bueno de todo esto, lanzando mensajes subliminales a la gente.

Con Xuso Jones tuve la oportunidad de que me cantara un texto que tengo escrito yo

¿Quién de los invitados es el que más te ha sorprendido?

A modo general no te sé decir porque cada uno tiene lo suyo. Todos tenemos máscaras y yo soy muy transparente y todo lo que pienso lo digo y si te gusta, bien, y si no, lo siento mucho. Ricky Merino no tuvo ninguna máscara y habló de temas muy personales sin ningún tipo de pudor y me cayó muy bien. Con Xuso Jones tuve la oportunidad de que me cantara un texto que tengo escrito yo y tiene un vozarrón. La capacidad y el valor de emprender proyectos que tiene este chico es un ejemplo para mucha gente. O Anabel Alonso que ponía el toque de humor en cada momento. Solo hubo dos con los que no congenié. Se verá eso porque yo no tengo filtros.

Zacarías Fievet es prestador de 'Entre ovejas'

¿Has sacado tu vena de entrevistador para sonsacarles cosas a los invitados?

Al fin y al cabo es como si estás con un amigo o como si estuvieras conociendo a una chica. Es preocuparte por sus preocupaciones, es intentar indagar en su vida pero sin querer acosarlo, hasta donde él quiera contar. Quiero saber de ti, si quieres me cuentas y si no no. No me he metido en el papel de presentador, ha sido todo muy improvisado. Yo tenía la gestión animal y en el momento en el que eso estaba controlado, ya nos sentábamos a tener conversaciones. Nos quedábamos un montón de rato, nadie nos decía nada y hablábamos de lo que queríamos.

A Ágatha Ruiz de la Prada no la conocía y no le sentó muy bien

¿Conocías a todos los invitados?

¡Qué va! El programa lo hizo muy bien sin decirme quién iba a venir. La presentación en cámara es la real y a la hora de despedirnos era igual, nos decían que no nos íbamos a ver más y la despedida en cámara era la real. A algunos sí que les conocía. A Anabel le había visto en la tele, a Verónica Forqué en 'La que se avecina' cuando veía la tele y me comía muchas horas... Pero no estoy en el mundo del famoseo ni de la política. A Ágatha Ruiz de la Prada no la conocía y no le sentó muy bien. Ya lo siento por mi parte.

¿Y hay alguien con el que mantengas el contacto?

Sí, pero yo tampoco soy muy de WhatsApp y prefiero llamar. Con Melani Olivares he seguido hablando, con Ricky, con Xuso... Y bueno, si puedo hablar con Verónica para saber qué le parece el programa, me gustaría. Con los demás la verdad es que no.

¿Crees que ayuda tener 'La paisana' de teloneros? Tienen los dos el escenario rural.

No lo sé porque nunca lo he visto. Me veré un capítulo antes. Es con Eva Hache, ¿no? Me parece brutal esa tía y me hacía mucha gracia en el 'El club de la comedia'. No sé si 'Entre ovejas' va en un horario un poco tardío que se puede deber a una estrategia comercial o simplemente han decidido ponerlo ahí y ya está.

Lo bueno es que ahora que estamos todos confinados en casa agradeceremos ver un programa en la naturaleza.

Yo creo que sí. Estamos atacados a todas horas y saturados de información del coronavirus, que no hay que de descuidarlo, pero llega un momento en el que ya no te apetece ni ver la televisión.