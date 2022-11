El 7 de octubre de octubre de 2022 entraba en vigor la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y, un mes después, los diferentes espacios de nuestra pequeña pantalla analizan algunas de sus consecuencias. El debate ya establecido en la sociedad ha terminado por llegar a 'Todo es mentira'. Desde plató se ha querido abordar el tema con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, protagonizando una conexión que ha derivado en una tensa trifulca con la presentadora.

Mariló Montero y Victoria Rosell en 'Todo es mentira'

Victoria Rosell entraba en el programa de La Fábrica de la Tele a través de una videollamada, así como Fernando Portillo, el juez Decano de Melilla. El debate comenzaba con Mariló Montero expresando que desde que se aprobó el texto conocido como "Ley de solo sí es sí",. A Rosell no le gustaron las apreciaciones de la navarra y le pidió que, comenzando ya a sentirse la tensión entre ambas.

De hecho, no paró de aumentar a lo largo de toda la entrevista y es durante una intervención del juez Portillo cuando este se dirige a Rosell pidiendo que le dejara de interrumpir: "Esto no es un programa del corazón, usted no puede interrumpirme cada vez que le apetece". Inmediatamente después, la delegada le pedía al magistrado de Melilla que no se dirigiera a ella con "descalificaciones e insultos", ya que "lo había intentado la presentadora anteriormente" y no lo iba a permitir.

Ante las acusaciones vertidas sobre su persona, Montero le cortó con una contundente retahíla de negaciones: "No, no, no, no. Señora Rosell, vamos a ver, es que inventa unas cosas tremendas. Eso sí que es verdad y no miento. Yo no estoy insultando, yo he cogido palabras textuales de la ministra Irene Montero".

La tensión crece por momentos

La política, por su parte, intentó explicarse diciendo que no se refería a eso sino al adjetivo que la conductora del programa había utilizado: "Usted ha dicho que yo he mencionado la palabra 'prevaricación', que la han oído todos los espectadores", expresaba con una sonrisa un tanto impostada. El entendimiento entre ambas se tornó del todo imposible a lo largo de su interlocución.