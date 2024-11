Iñaki y Nico Williams se mojan sobre la pregunta del racismo o machismo en 'La revuelta'

Por Pablo Fernández Pérez |

Ya hace dos meses del inicio de 'La revuelta' en TVE. Con el paso a la televisión en abierto, el programa de David Broncano hizo algunos cambios, pero realmente mínimos, conservó su esencia. Uno de los añadidos que se implementaron con la llegada del show a la televisión pública fue la pregunta de "¿Eres más racista o más machista?", que se sumaba a las clásicas del dinero y de las relaciones sexuales.

Iñaki y Nico Williams en 'La revuelta'

Sin embargo, hace unas semanas, la actriz y directora Paz Vega visitaba el formato y,a temas tan importantes como el no ser racista o el no ser machista. Sin embargo, últimamentegracias a la nueva intención del presentador:

En esta ocasión, los invitados a 'La revuelta' eran Iñaki y Nico Williams y fue el primero, el hermano mayor, el que contestó antes: "Depende de cómo se tome el contexto de la respuesta, porque creo que son dos temas que, a día de hoy, la gente está sufriendo y creo que hay veces que, quizá cómo lo hagas, puede hacer sentir mal a una persona o a otra", expresaba el futbolista, y concluía: "En mi opinión, yo no haría esa pregunta".

"Yo igual que mi hermano", comenzaba diciendo Nico Williams. "Pero, también, no sé, ahí ves realmente la cara de todas las personas, de cómo son", añadía el menor de los Williams, a lo que David Broncano quiso decir: "La intención de hacerla es reflexionar un poco sobre eso, que hay gente que, igual, tiene una actitud machista o racista, no se da cuenta y, al hablar de eso, se da cuenta de que lo hace y que no se puede". El futbolista del Barça, alegaba: "Es que eso, a día de hoy, está muy jodido. También puedes hablar de esto sin ningún tipo de problema". Finalmente, llegaron a la conclusión de que la pregunta "restaba más que sumaba".

Una socióloga entre el público

En ese momento, una integrante del público cogía el micro y se unía al debate: "Soy técnica de igualdad y profesora de sociología en la universidad, y me gustaría que sí que hicieras esa pregunta. Es algo sistémico que está ahí, y que todos somos un poquito de eso, o mucho. Vemos en las encuestas que el miedo de los españoles es la inmigración, el feminismo y los okupas. Entonces, es necesario que hagas esa pregunta para que la gente reflexione sobre sí misma, que actitudes tiene, y que las cambie". Tras esto, el presentador cerraba la conversación: "Me habéis dado dos opiniones bastante válidas. Me quedo como estoy, pero os lo agradezco igualmente".