Mario Vaquerizo, mucho mejor de su artrosis crónica: "Me encuentro fenomenal y renovado de ánimo"

Mario Vaquerizo ha pasado por una mala época. A principios de año nos sorprendió a los espectadores al contar públicamente que tenía un dolor en el cuello muy fuerte desde el 28 de diciembre y, aunque no sabía bien qué era, se trataba de "una especie de degeneración que acaba en artrosis crónica" y que tiene "cuatro discos rayados y las vértebras están todas como en una discoteca".

Esto le afectó mucho asegurando que no tenía ganas "ni de follar, no te voy a engañar". Un mes más tarde, Alaska explicó que Mario, desde entonces, "se desespera y dice que ya no es él". Además, aseguraba sobre su marido que es "mal enfermo" y lo que tiene que hacer es "rehabilitación y hay que asumir que es algo crónico". Por suerte, han pasado unos meses y parece que el líder de las Nancys Rubias ha ido siguiendo cada uno de estos consejos para encontrarse mejor.

"Me encuentro fenomenal, renovado de ánimo", ha asegurado Vaquerizo en Shangay. Por fin, ha comenzado a recuperar sus hábitos y está feliz de comunicar que ha podido "volver al gimnasio después de seis meses, llevo tres semanas. Y vuelvo un poco a hacer lo que quería hacer: madrugar y quedarme con mejor cuerpo del que tengo ahora".

Cuando ya no esté

Durante la entrevista, Alaska y Mario Vaquerizo también quiso hablar de cuando fallezca. "Tenemos un testamento hecho, algo que es de sentido común. Para evitar un marrón a la gente que se quede", asegura él añadiendo: "No queremos que se haga ni una fundación ni nada. Nuestras cosas son nuestras cosas y nos gustan mucho. Como añade ella, "lo nuestro no es que sean cosas de valor, sino cosas más bien sentimentales". Para finalizar, Mario reconoce ser "de los que quiere que cuando me muera me hagáis un gran funeral, que lloréis constantemente, y lo digo en serio".