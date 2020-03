Marisa Martín Blázquez, preocupada por el ingreso de su madre: "No tengo noticias desde el jueves"

La intranquilidad generada en todo el país por la situación derivada del coronavirus alcanza en algunos momentos cuotas que no se pueden controlar. Son tantos los afectados directos e indirectos de esta crisis que en algún momento alcanzarían a algunos de nuestros rostros televisivos. La periodista y colaboradora Marisa Martín Blázquez confesó el pasado sábado 16 de marzo en 'Viva la vida' no tener noticias de su madre.

Marisa Martín Blázquez habla con Emma García en 'Viva la vida'

Como le contó a Emma García, su madre sufre de cardiopatía y el jueves anterior tuvo un episodio en el que se encontraba mal y fue trasladada al Hospital de la Paz en Madrid. "Yo entiendo que están absolutamente desbordados y aun así están dando el 200%", reconocía la periodista, pero el problema viene derivado de esto. "A mi madre la ingresaron en una sala de aislamiento porque no sabían si se debía a la cardiopatía o al virus, pero desde el jueves no tenemos noticias", relataba así la causa de su situación personal.

Lógicamente, este momento en el que se encuentra su familia les causa "una gran intranquilidad". "Obviamente nos dijeron que no podíamos estar allí pero también que nos iban a informar puntualmente, y oficialmente no tengo ninguna noticia de ella", ante estas palabras de Marisa Martín Blázquez, Emma García le preguntaba si no habían podido hablar por teléfono con ella aunque fuera, pero la respuesta es que tampoco han podido.

País en vilo

España se encuentra en un estado de alarma según un decreto general que ha paralizado por completo a todo el país. Los hospitales se encuentran desbordados y por eso se insta a todos los ciudadanos a quedarse en casa para evitar el contagio del virus. Marisa Martín Blázquez insistía en que tenemos "una sanidad pública y privada maravillosa, probablemente la mejor del mundo", en la que todos confiamos, pero en ocasiones como en la que se encuentra ella ha opinado que "hace falta un poquito más".