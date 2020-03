Fuerte discusión entre Emma García y Mari Cielo Pajares en 'Viva la vida': "Es un error épico"

En el programa del sábado 14 de marzo de 'Viva la vida' analizaron la vida privada y profesional del actor Andrés Pajares, cuya hija, Mari Cielo Pajares es actualmente colaboradora de 'Supervivientes 2020'. Desde Telecinco quisieron contactar con ella para conversar sobre este tema pero las cosas no salieron bien. Mientras esperaban la conexión, supieron que estaba tremendamente enfadada.

Emma García en la conexión en directo con Mari Cielo Pajares en 'Viva la vida'

Todo se debió a un gran malentendido. Según Mari Cielo Pajares, su representante le había dicho que el motivo de su participación era comentar 'Supervivientes 2020' y no temas familiares, como tenía previsto el programa. Emma García no entendía a qué se podría haber debido esta confusión y así se lo intentaba hacer ver a una Mari Cielo a la defensiva: "Desde luego que entiendo que hayas pensado 'estos de qué van' pero ha sido un error de comunicación, no es una tarde para enfadarnos".

La presentadora aclaraba que, según la coordinadora de invitados, la información por parte del programa había sido transmitida y que el error parecía de su representante. "Un error épico", fue la contestación de Pajares, que empezó a explicar cómo ella ya había hablado de su familia recientemente en 'Sálvame'. "Escúchame, no mezcles programas, desconozco lo que pasara allí, pero si no quieres colaborar lo entiendo", le explicaba Emma García, a quien la invitada no dejaba de llamar María por error.

El punto final

La hija de Andrés Pajares había entrado en un bucle de rabia que no estaba llegando a ningún sitio: "Yo soy una persona muy clara", repetía ante el desconcierto de la presentadora y los colaboradores que no habían entendido muy bien su enfado. "Aquí nadie a mentido a nadie, eso sí te lo puedo confirmar", le dejaba muy claro Emma García, antes de despedir la conexión: "Lo que a ti te parezca o no que hagamos en el programa es otro tema. Ha habido un malentendido que admitimos, admítelo tu también, habla con tu representante y punto y final".