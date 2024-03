Por Fernando S. Palenzuela |

Carmen Borrego era una de las concursantes que mayor interés despertaba en la audiencia de 'Supervivientes'. Sin embargo, su paso por Honduras tan solo ha durado 21 días, y es que se ha visto obligada a abandonar por prescripción médica, dado que los especialistas han considerado que no está en condiciones de continuar su aventura en el reality show.

Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'

Era Marisa Martín Blázquez la que lanzaba una crítica soterrada contra la organización de 'Supervivientes' al no comprender por qué ella había tenido que poner fin a su aventura: "Justo ahora que empezaba la adaptación se va fuera. Siento mucho que por prescripción médica haya tenido que salir". "A lo mejor esto es políticamente incorrecto, pero yo he visto a Pedro García Aguado con un ataque de ansiedad brutal pidiendo por favor que lo ayudaran y a Pedro García Aguado no le han sacado de la isla a pesar de que tenía un ataque de ansiedad".

La colaboradora continuaba con su argumento al afirmar que "a otros concursantes que lo han tenido también no los han sacado de la isla". No obstante, Belén Rodríguez ha sido firme y ha marcado el matiz en las palabras de su compañera. "Lo de Carmen no es un ataque de ansiedad, es un estado de ansiedad que no puede superar", añadía.

Pipi Estrada, a degüello contra Carmen Borrego

Desde 'Fiesta' conectaban con Pipi Estrada, que se encontraba en Asturias, para que opinara sobre el breve concurso de su excuñada. "Fracaso del sistema borreguil", lanzaba el tertuliano como titular. "He escuchado demasiados piropos durante todo este tiempo y la audiencia, estoy convencido, no va a elegir a Carmen Borrego como la empleada del mes".

"No voy a ser su verdugo, pero las imágenes no engañan a nadie". Pese a esta afirmación, Estrada atacaba sin miramientos a Carmen Borrego: "Todos los contenidos que ha dado a nivel verbal han sido gracias a Ángel Cristo porque él ha sido un apoyo para todos esos vídeos de Carmen Borrego. El resto ha sido una nulidad, ha sido un fracaso y el sistema borreguil, repito, Borrego y sus borregos, tienen que aceptar el fracaso y la derrota".