'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su tercera cita semanal con Carlos Sobera la noche del martes 26 de marzo. Una gala marcada, entre otras cosas, por el aislamiento de Carmen Borrego desde que fue evacuada el domingo, razón por la que el programa contó con la intervención de su hermana, Terelu Campos, para dar ánimos a la concursante, en lo que se convirtió en un breve "regreso" de la malagueña a Telecinco, tras el fin de 'Sálvame' y sus puntuales intervenciones en otros formatos.

Antes de hablar con Borrego, Terelu pudo conversar brevemente con Sobera, quien mencionó el hecho de que. "La estamos echando mucho de menos. Pero de alguna manera ella este año está más cerquita de lo que pudo estar el año pasado, de otra manera, en otro plano", declaró la colaboradora, antes de abordar la situación de su hermana., manifestó Terelu, ante la posibilidad de que Borrego abandonara el reality.

La malagueña defendió que "para bien, aunque por desgracia también para mal, es el alma de 'Supervivientes' en estos momentos", antes de que Sobera mencionara la información que aseguraba que el hijo de Borrego se estaba divorciando de su pareja. "Forma parte de lo que es la vida, las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino, porque nunca lo he hecho", aseguró Terelu. La colaboradora abordó de nuevo el concurso de su hermana: "Lo más complicado es el control de tu mente. Al principio me quedé muy tranquila porque la vi controlándolo, pero tengo la sensación de que se ha metido en un bucle que me preocupa, porque sé que le va a ser difícil salir, porque la conozco muy bien".

"Estoy intentando superar este bache con ayuda de los doctores y la psicóloga. Estoy triste, porque estoy sola. Me gustaría estar con mis compañeros, sería más ameno", declaró Borrego cuando Sobera conectó con ella. Terelu tomó entonces la palabra, asegurando primero que "todo está bien": "Eres el alma de 'Supervivientes', quiero que lo sepas. No sabes lo que es este país ahora mismo contigo y con este pedazo de programa". "Está siendo muy duro, pero una experiencia que guardaré en mi corazón siempre. Llegue donde llegue, esto me ha ayudado a superar tantas cosas... me he dado cuenta de que soy capaz de superar mucho más de lo que creía", declaró Borrego.

Terelu recalcó que "todavía sé que eres capaz de mucho más. Tienes que controlar lo que hablamos. La mente es tu peor enemiga". No obstante, la superviviente se derrumbaba al recordar el origen de su bajón, la muerte de su madre: "De repente te ves sola, en una playa, y piensas que ella te está esperando y no. Eso ha sido lo que me ha hecho perder la cabeza, porque me he dado cuenta de que no está, que no va a estar nunca". Unas palabras que precedieron a sendas declaraciones de amor fraternal, al igual que algún tirón de orejas por parte de Terelu por las pruebas del reality y su deseo de que Borrego se permitiera "disfrutar, que tu cuerpo empieza a adaptarse".