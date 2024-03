Por Redacción |

'Supervivientes' demuestra casa semana su extrema dureza. El reality más exigente de Telecinco requiere un fuerte estado físico y mental y no todos los concursantes están preparados. Una cara conocida a la que le está costando mucho la experiencia es Carmen Borrego, que ha vuelto a ser apartada del concurso por unas horas.

Carmen Borrego en 'Supervivientes'

Durante la emisión de ' Supervivientes: Conexión Honduras ', Laura Madrueño ha confirmado que Borrego ha tenido que ser aislada de nuevo: "No está junto a sus compañeros en la playa"., ha comentado Sandra Barneda al inicio de la noche.

Las presentadoras han confirmado que tras la gala del jueves, Carmen Borrego ya fue evacuada, pero volvió con el resto de participantes: "Ayer lo pasé muy mal, me dio otra subida de tensión, pero lo voy a intentar", comentaba la concursante en su regreso, que no ha durado demasiado. Laura Madrueño confesaba que su vuelta fue dura: "Las horas posteriores fueron mucho peores y la cosa se ha complicado mucho".

Segundo aislamiento

El programa ha mostrado las imágenes de lo que ocurrió poco después, en las que Carmen Borrego pedía atención médica: "Por favor, no puedo más. Me estoy muriendo. Os lo juro por Dios que no puedo más, os lo ruego. Más no puedo hacer, me subo a la barca y me voy". Tras unas horas aislada, durante el debate, la colaboradora ha decidido volver a la isla y no salir voluntariamente del concurso.