'Supervivientes 2024' afrontó su cuarta gala con el concurso de Carmen Borrego en el aire tras su evacuación días atrás. Finalmente, cerca de la una de la madrugada, Jorge Javier Vázquez conectó con la malagueña para trasladarle, tanto a ella como al público, cuál era la recomendación del equipo médico, que puso fin a la participación de Borrego con su informe.

Carmen Borrego y su marido descubren la decisión del equipo médico de 'Supervivientes'

"Ahora mismo tengo tantas sensaciones a la vez, que no lo sé.. Me gustaría saber qué opina el equipo médico", declaró Borrego, sobre la posibilidad o no de quedarse, al conectar con Vázquez durante la gala. No obstante, antes de escuchar el parte médico, la malagueña ya dejó caer que no seguiría en el concurso: ", que me ha costado tanto y de lo que tanto me voy a llevar".

"He superado muchas cosas aquí que no olvidaré jamás", aseguró la concursante, momento en el que Vázquez procedió a leer el comunicado del equipo médico del programa. "Carmen Borrego, tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso", trasladó el presentador. "Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa", remató Vázquez, confirmando así el fin del concurso de Borrego.

"Pensé que estaba mejor"

"Qué puedo decir. Realmente no miente. Lo he estado pasando mal. Pensé que estaba un poco mejor y ya veo que los médicos han decidido que no", declaró la concursante, dispuesta a quedarse "con lo mejor de este concurso". Además, la malagueña aseguró que "me voy a ir con la pena de no haber conseguido un poquito más. Tampoco pedía mucho más, pero un poquito más sí que me hubiera gustado seguir". "He pasado un mes un mes muy malo antes de venir, por la angustia de haber tomado bien la decisión o no y que al final todo se acabe de esta manera, me causa dolor, no te voy a mentir", añadió la concursante.

El equipo médico aconseja que Carmen Borrego cese su participación en el programa



Vázquez le confesó entonces que "lloré" al ver la conversación entre Borrego y Terelu Campos: "Todos tenemos madre y llega un día en el que no están. Pero me pareció muy interesante el proceso del duelo". El presentador mencionó "el lógico descanso después de todo el agotamiento que teníais, como ha sucedido con muchísimas otras familias", tras la muerte de María Teresa Campos, "pero me pareció muy significativo y me llegó muchísimo, que es cuando pasan los meses y tú tienes que aceptar que ya no está". "Me sentí muy cercano a vosotras cuando lo contasteis", declaró el catalán, a una agradecida Borrego, que se emocionó al hablar brevemente con su marido, presente en plató.