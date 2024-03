Por Daniel Parra |

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre el tema económico y el mundo laboral: "Para mí, la verdadera libertad del ser humano tiene mucho que ver con no tener que pasar por el aro en cuestiones laborales". Vázquez da su opinión sobre el asunto recordando algunas anécdotas protagonizadas por él mismo a lo largo de su trayectoria en el negocio del entretenimiento: "No sé cuántas veces me han propuesto aparecer en documentales de los temas más diversos. Cuando pregunto cuánto pagan por la intervención se produce un incómodo silencio: 'No pagamos'".

Carmen Borrego en 'Supervivientes'

En este artículo de su blog de Lecturas,, Vázquez aprovecha para lanzar una reflexión sobre el paso de Carmen Borrego por ' Supervivientes ':. El presentador justifica el fichaje de la hermana de Terelu Campos en que, esas en las que el gran público no ha tenido tiempo de encariñarse con los concursantes"., comenta Vázquez al referirse a las quejas por el "excesivo protagonismo" de Borrego, críticas que dice entender.

"Carmen, según mi opinión, está cumpliendo perfectamente con su cometido. Aunque también entiendo las hostias que está recibiendo en algunos programas de la cadena. Forman parte del juego y entran en el sueldo", afirma el exconductor de 'Sálvame', que, a su vez, advierte de que cuando Borrego vuelva a España, la concursante "cargará contra todos y se hartará de decir que nadie la ha defendido y que es una incomprendida": "Forma parte de su ADN". "Recordad, pase lo que pase siempre habrá una Campos peor que tú", comenta Vázquez. El presentador además, promete que, cuando se le pase el enfado, "ahí estaré yo para picarla de nuevo y sacarla de sus casillas". "Lo que nos atrapa de Carmen es verla cabreada como una mona blasfemando en arameo", se justifica.

Jorge Javier Vázquez recuerda a su padre

En el mismo artículo, hablando de dinero, Jorge Javier Vázquez dedica unas palabras a su padre: "Soy hijo de una generación cuyo cabeza de familia me repetía machaconamente que tenía que aspirar a un trabajo fijo para asegurarme el futuro". "Murió cuando las cosas ya me iban bastante bien a mi edad", señala. El presentador profundiza en su fallecimiento, comparándolo con su edad actual: "Un tumor cerebral se lo llevó por delante a los 59. A mí me queda menos de medio año para cumplir 54". "Mi madre se quedó viuda a los 56. Qué relativos se vuelven los años cuando vas cumpliéndolos", continúa.