Marta Flich responde a Eduardo Inda tras atacarla por haber salido con el nieto de Franco

Los dardos entre 'Todo es mentira' y Eduardo Inda se han convertido en algo habitual. Lo último ha sido un artículo de OkDiario titulado "La furibunda antifranquista copresentadora de Risto, Marta Flich, fue pareja ¡¡¡del nieto de Franco", en el que arremete contra la actriz y economista, diciendo, entre otras cosas, que utilizó su relación sentimental con Jaime Martínez-Bordiú "como trampolín para dar el salto a la fama".

Marta Flich en 'Todo es mentira'

Con tal ataque, y ante la petición de sus espectadores, 'Todo es mentira' trató el tema en su programa del 17 de junio. Risto Mejide dio paso al "momento de Inda", que incidió en que el director de OkDiario había dejado de meterse con él tras la "trola de que la había puesto un detective privado" para hacerlo con su compañera. El presentador mostró entonces en pantalla el citado artículo.

Marta Flich, lejos de arremeter contra Eduardo Inda y su periódico, se limitó reconocer sin ningún problema que mantuvo una relación con el nieto de Franco hace 14 años. También declaró que no tenía más que aportar: "Se retratan ellos solos, no merece la pena". No obstante, no desaprovechó la ocasión para realizar algún que otro comentario irónico: "Me he hecho demócrata como venganza".

Muestra de machismo

Mucho peor fue la reacción de Montse Suárez, que mostró su indignación por el machismo que se percibe en el artículo: "Lo repugnante es que digan que tus méritos son gracias a esa relación sentimental. Es de vergüenza". Y es que la abogada y colaboradora del programa ha sufrido en sus carnes algo similar: "Es puto machismo. Por ahí no paso porque a mí también me ha pasado. Estoy hasta las narices".