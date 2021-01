Marta Reyero, aplaudida por su profesionalidad tras llegar tarde a 'Cuatro al día' a causa del temporal

Las complicaciones por el temporal Filomena se hicieron más patentes durante la jornada del sábado 9 de enero, especialmente en la zona centro de la Península Ibérica, después de que en muchos lugares no hubiera parado de nevar desde hacía horas. La acumulación de nieve generaba así grandes dificultades en los desplazamientos, algo de lo que fue víctima Marta Reyero, quien llegó tarde a 'Cuatro al día'.

Ante la tardanza de Reyero, fue José Antonio Luque quien tomó su testigo, hasta que la periodista pudo alcanzar el plató del programa, donde se presentó sin maquillar ni cambiarse de ropa. El presentador dio la bienvenida a su compañera justo cuando iban a pasar a recorrer distintos puntos del país para conocer la situación a causa del temporal, algo ante lo que Reyero no dudó en hacer referencia a su propia experiencia.

"Hemos llegado como hemos llegado. He podido llegar gracias al metro de Madrid", confesaba Reyero, un tanto acelerada tras su apresurada llegada a las instalaciones de Mediaset. "Y hemos llegado con las botas puestas, después de atravesar toda la calle hasta Mediaset, y como buenamente hemos podido", comunicó la presentadora, quien agradeció a Luque el que hubiera "ocupado ese rato ese puesto y haberlo hecho tan bien". "Gracias por habernos salvado en este tramo y en estas dificultades que nos afectan a todos, incluida a mí, que vengo como vengo", concluyó Reyero, quien enseguida dio paso al contenido del programa en torno a las consecuencias que había provocado el temporal Filomena.

La intervención de la leonesa en 'Cuatro al día' no pasó desapercibida para muchos espectadores, algunos de los cuales no dudaron en destacar la profesionalidad de Reyero quien, a pesar de las dificultades, había acudido a su puesto de trabajo. Unos elogios que se dirigían especialmente hacia el hecho de que se presentara ante las cámaras con naturalidad, sin maquillaje y con ropa de calle, algo que fue cuestionado por algunas personas. "Vaya ejemplo de profesionalidad es Marta Reyero, llegando a plató como puede y dando las noticias sin maquillar y vestida de calle", alabó un tuitero, opinión que compartieron otros muchos.

Pues a mí me encanta la naturalidad de Marta Reyero de @cuatroaldia , no entiendo tanto revuelo y crítica por no haber pasado antes del programa por chapa y pintura! ??????????? Ante todo PROFESIONAL y a mí me representa mucho más con su naturalidad



El maquillaje siempre es opción!!! pic.twitter.com/qm1UbrGBC9