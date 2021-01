El temporal Filomena se cuela en televisión: así ha afectado la gran nevada a profesionales y programación

El temporal Filomena ha azotado con fuerza el centro de la Península Ibérica, paralizando ciudades como Toledo, Valencia o Madrid ante las dificultades que la nieve ha provocado en los desplazamientos. De hecho, han sido muchas las personas que se han visto retenidas en las carreteras durante horas, especialmente en los alrededores de la capital, cuando la nevada empeoró en la tarde del viernes 8 de enero. Algo que acabó afectando a la televisión tanto a nivel informativo como a nivel profesional, dado que algunos de sus trabajadores se han visto perjudicados en sus traslados desde y hasta las distintas sedes de las cadenas.

Lo distintos programas e informativos ya fueron informando a lo largo del viernes del empeoramiento de la situación. Dada la extraordinaria situación, Mónica Sanz y Joaquín Prat arrancaron 'Cuatro al día' desde el parking de Mediaset para mostrar las consecuencias del temporal. "No sé cómo vamos a salir de aquí", comentaban los presentadores, al igual que hizo el propio Pedro Piqueras durante la emisión de 'Informativos Telecinco'. "No sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas", explicaba el veterano presentador, a quien se le pudo ver al día siguiente al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. La presencia de Piqueras entonces se habría dado no porque Piqueras no hubiera podido volver a su hogar, sino que habría tardado hasta dos horas en regresar a las instalaciones de Mediaset "en metro y andando", tal y como aclaró el mismo durante la emisión.

De hecho, la nieve acumulada sí impidió el regreso de algunos profesionales a sus hogares en la tarde del viernes 8 de enero, e incluso dejó atrapados a algunos en las carreteras: mientras que parte de los colaboradores de 'Sálvame' vivían complicaciones para alcanzar sus casas, otros decidían quedarse en las inmediaciones de Mediaset para evitar cualquier problema, opción a la que también se vieron obligados a recurrir algunos reporteros de 'Madrid Directo'. Además, el 'Telediario' de Televisión Española contó con una peculiar conexión con una de sus reporteras a causa de la nieve: Estela García intervenía en la edición de la noche del viernes desde el coche, después de que ella y su equipo quedaran atrapados en la nieve al intentar acceder al aeropuerto para informar de la situación.

Horas para llegar al trabajo

Las complicaciones se hicieron especialmente patentes durante la mañana del sábado 9 de enero, cuando muchos profesionales tardaron horas en llegar a sus puestos de trabajo, como ocurrió con Jorge Moreno, redactor de 'Socialité' que compartió sus dificultades en el programa; Reyero, que llegó tarde a 'Cuatro al día'; Mónica Carrillo, quien compartió su camino hasta Atresmedia durante la emisión de 'Antena 3 noticias fin de semana'; o Emma García, presentadora de 'Viva la vida'. "Yo he llegado hasta aquí en coche y ha sido algo tremendamente complicado, no se veía la carretera, los coches estaban parados unos detrás de otros", relataba esta última, quien apenas contaba con colaboradores en plató a causa de las dificultades que generaba la borrasca en los desplazamientos.

En el caso de María Patiño, la presentadora de 'Socialité' ni siquiera tuvo oportunidad de desplazarse hasta su puesto de trabajo, dada la gran cantidad de nieve que se había acumulado en los alrededores de su casa. Por esa razón, la gallega presentó la emisión del sábado 9 de enero desde el salón de su casa, con el apoyo de Giovanna González desde plató. Mientras, Telemadrid fue una de las grandes afectadas por la nevada en la misma mañana, dado que la cadena autonómica tuvo que conectar con la señal de Onda Madrid durante unos minutos, a causa de los problemas técnicos causados por el temporal, dejando la información de última hora sobre el temporal en manos de Nieves Herrero.

Cambios en la programación

La excepcionalidad de la situación obligó también a realizar cambios en la programación, dado el interés que se estaba generando en torno al temporal y sus consecuencias. De esa manera, Televisión Española sustituyó la emisión de 'MasterChef Junior' en la mañana del 9 de enero con una edición especial del 'Telediario' presentada por Lara Siscar, estrategia que también llevó a cabo laSexta. Asimismo, han sido varias las cadenas que, en lugar de la duración habitual de sus informativos, han optado por alargarlos hacia las franjas de la tarde, con el fin de cubrir toda la información sobre lo mucho que estaba afectando el temporal Filomena en el centro y levante de la Península Ibérica. Además, Telecinco ha tenido que cambiar la emisión habitual de 'Sábado deluxe' a causa del temporal, para colocar en su lugar un especial de 'Viva la vida', tal y como ha podido saber FormulaTV en exclusiva, algo que resulta especialmente excepcional y que evidencia, como todo lo anterior, las dificultades que se han generado a causa de la nieve.