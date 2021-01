Antena 3 interrumpe 'Tu cara me suena' para informar sobre el temporal: "Pensaba que había una masacre"

La noche del viernes 8 de enero, Antena 3 emitió la final en directo de 'Tu cara me suena 8', en la que Jorge González se convirtió en el ganador de la edición. Sin embargo, en plena gala, cuando Rocío Madrid ascendía hacia el escenario para actuar, la cadena interrumpió la emisión de forma inesperada para dar paso a 'Antena 3 noticias', algo que no produjo especialmente buenas vibraciones en los espectadores.

Rocío Madrid durante su actuación en la final de 'Tu cara me suena'

El jueves 7 de enero, comenzó a ser noticia las copiosas nevadas que se han ido dando a lo largo del país con la irrupción de la borrasca Filomena, que dejó nevadas incluso en Madrid. Un hecho insólito del que los medios han estado pendientes, incluido 'Antena 3 noticias', especialmente cuando comenzaron a producirse retenciones en distintos puntos del país y en torno a la capital. "Estaremos pendientes del temporal Filomena", advirtió Manel Fuentes al arrancar la final de 'Tu cara me suena' El aviso del presentador acabó haciéndose efectivo apenas algo más de una hora después del comienzo de la emisión., justo cuando Rocío Madrid ascendía hacia el escenario para interpretar la canción "Me cuesta tanto olvidarte" imitando a Ana Torroja.

La repentina interrupción se dio con el fin de informar sobre las crecientes retenciones en distintos puntos del país por la nieve, por lo que había hasta pasajeros de un autobús que se habían visto obligados a bajar de él, al quedarse atascado, para andar en la nieve o camioneros que habían detenido su ruta ante las complicaciones del temporal. El paréntesis en la emisión por la situación, de la que ya se había informado en parte durante el informativo, dejó anonadados a muchos de los espectadores, algunos de los cuales llegaron a creer que algo más grave podría haber ocurrido, especialmente cuando el día 6 de enero dejó tras de sí la inusual estampa de los seguidores de Donald Trump asaltando el Capitolio de Estados Unidos.

"Qué susto me ha pegado"

Algunos de los seguidores de la final del talent show de Antena 3 no dudaron en compartir su inquietud en redes sociales, con mensajes muy similares sobre lo que habían sentido con lo ocurrido durante la emisión de 'Tu cara me suena'. "El micro infarto que me ha dado con el corte de las noticias al programa", confesaba una espectadora, mientras que otros incluso compartían que habían llegado a considerar que, quizás, habría ocurrido "un atentado", "una masacre" o que "ya la ha vuelto a liar Trump", entre otras posibilidades nada optimistas.

El micro infarto que me ha dado con el corte de las noticias al programa #TCMSFinal — Esther ???? ????? (@_esther_21) January 8, 2021

PENSABA QUE HABÍA HABIDO UN ATENTADO O ALGO PONIENDO AHORA LAS NOTICIAS #TCMSFinal — JAVI ???? (@jatupe96) January 8, 2021

Cuando han puesto las noticias me pensaba que había pasado una masacre #TCMSFinal — ????? (@iceiceeebbi) January 8, 2021

Cuando habéis cortado con las noticias tan de repente he pensado " ya la ha vuelto a liar Trump"#TCMSFinal — Soledad Delalma Mia (@SoledadDelalmaM) January 8, 2021

Mira me he cagado al ver las noticias y es para decir QUE NIEVA... JAJAJA #TCMSFinal — Sebas ???? (@sebasdegeea) January 8, 2021

Yo cuando han puesto la cabecera de las noticias #TCMSFinal pic.twitter.com/CUNfzAmgHY — Ricardo.R (@rikiportu) January 8, 2021

Pero y este corte ???

Encima que susto las noticias, pensaba que acababa de pasar algo grave #TCMSFinal — wanderlust (@andrigm) January 8, 2021

Yo cuando ha salido lo de las noticias#TCMSFinalpic.twitter.com/MiAmboCwcN — Jose Gracia Aliaga (@jsegracia) January 8, 2021