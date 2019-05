Marta Sánchez justifica su imagen de diva: "Me formé una coraza de autodefensa por necesidad"

Marta Sánchez ha visitado el programa de 'Mi casa es la tuya' y ha confesado a Bertín Osborne todos sus secretos. Carlos Baute también ha querido acompañarlos y ha zanjado la polémica negando la mala relación entre la cantante y él. El venezolano ha asegurado que la madrileña estaba molesta por lo que pasó con la canción "Colgando en tus manos", pero que fue por un mal contrato y no por él. La compositora también quiso explicar cómo escribió la letra del himno de España.

Marta en 'Mi casa es la tuya'

La cantante quiso dejar claro que nunca tuvo la intención de oficializar el himno sino que simplemente fue una carta de amor a su país. "Surge cuando estoy ya con una mochila muy pesada de pena y nostalgia con varias piedras dentro como el dolor, los sueños rotos y la decepción de no sentirte acompañada", ha contado. "La gente que no lo entiende me da pena. Los americanos cuando tienen una desgracia suben la bandera hasta lo más alto y cantan todo el himno nacional. Aquí no tenemos esa música que nos una".

También ha confesado que tiene un carácter gruñón porque le gusta que las cosas salgan bien. Además, ha reconocido que la imagen de persona distante, caracterizada de diva por Bertín, se debe las críticas. "A fuerza de experiencias, de gente que critica sin conocerte, me formé una coraza de autodefensa por necesidad", explicando que este es el motivo por el que se le ha podido percibir como una persona fría.

Sin duda, el momento más emocionante de la noche llegaba al hablar de Paz, su hermana melliza, que murió de cáncer hace unos dieciséis años. La entrevistada contó que la enfermera le tranquilizó diciendo que su hermana hacía falta en otro sitio y que por eso se la llevaban. La compositora ha reconocido su dificultad para visitar La Coruña, ciudad donde dijo adiós a su hermana, motivo por el que ve a su sobrino muy poco.

¿Habrá tercera boda?

Marta Sánchez se encuentra muy enamorada de su actual pareja, Federico León y no ha cerrado la puerta a volver a casarse, aunque asegurando que más que una boda sería una fiesta con amigos. "He conocido una persona increíblemente increíble y ojalá la tenga a mi lado toda la vida", ha afirmado felizmente. La cantante está segura de que las cosas siempre llegan y esta vez le ha tocado a ella.