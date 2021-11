La primera edición del Benidorm Fest, la preselección de RTVE para elegir al representante del España en el Festival de Eurovisión 2022, cada vez está más cerca. Poco a poco van confirmándose los nombres de varios artistas que sí mandaron su candidatura y el último que salió a la palestra es el de Marta Sango, exconcursante de 'Operación Triunfo 2018'.

Marta Sango en 'La mejor canción jamás cantada'

La artista malagueña utilizó sus redes sociales para dar la noticia. De hecho, fueron sus seguidores los que le sacaron la información. "Marta Sango cuando confirme que se ha presentado", escribió una de las usuarias de Twitter antes de insertar un meme. La cantante no pudo contenerse y mencionó esta publicación añadiendo la palabra "confirmamos". Después de lanzar el mensaje, muchos de sus seguidores comenzaron a compartir este tuit y a mostrar su alegría por la decisión de Sango.

Todavía no ha trascendido el tema que la exalumna de la academia musical del formato de Gestmusic envió a los responsables del certamen valenciano. Lo que sí es seguro es que se trata de una canción nueva, ya que la ultima que publicó la malagueña salió en diciembre de 2020, por lo que no sería válida para el Benidorm Fest. Esta creación llevaba el título de "¿Qué más quieres de mí?" y consiguió más de 1,6 millones de reproducciones en YouTube. Además, esta no llegó a ser seleccionada por RTVE y Gestmusic como candidata a representar a España en 2019, cuando en el proceso se encontraban los alumnos de la Academia.

Varios nombres ya confirmados

Aunque la lista definitiva de los 12 participantes seleccionados solo la ofrecerá Televisión Española, el rapero Rayden es otro de los artistas que confirmó que había mandado una propuesta llamada "Calle de la llorería". Además de él, el grupo gallego Tanxugueiras también está interesado en participar en el Benidorm Fest. ¿Veremos muchos cantantes conocidos por el público en el escenario del certamen?