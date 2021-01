'Bruja Escarlata y Visión' empieza a desenredar su enigma en este adelanto

El cuarto episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' escapa momentáneamente de la sitcom de Wanda.

Marvel

Los tres primeros episodios de 'Bruja Escarlata y Visión' han sido cuanto menos desconcertantes. Quien esperara una apuesta continuista tras el rotundo éxito de lo visto en el Universo Cinematográfico de Marvel se habrá dado con un canto en los dientes, ya que la primera serie de Marvel Studios para Disney+ es un canto a la experimentación, que lleva a dos complejos personajes a habitar en una sitcom tras otra.

A lo largo de esas primeras entregas se han dado muestras de que algo no funcionaba correctamente en esa realidad idílica, con ciertos momentos de desconexión de los que Wanda huía saltando a épocas más avanzadas. Aun así, hasta el final del tercer capítulo no conseguimos salir de Westview, el vecindario al que se ha mudado el matrimonio, en una secuencia que anticipa que el personaje de Teyonah Parris no pertenecía a ese mundo aparentemente ficticio.

De cara al cuarto capítulo, Marvel ha lanzado una promo que muestra a Monica Rambeau (Parris), portando el logo de SWORD, el cual ya exhibía previamente en un colgante. En el avance se muestra el momento en el que podría haber sido absorbida al mundo de Wanda, y también se revela la identidad detrás de la voz que apelaba a Wanda por la radio, que se trataba ni más ni menos de Jimmy Woo (Randall Park). Y para rematar, la pieza muestra por primera vez a Darcy Lewis (Kat Dennings) en plena investigación de los extraños sucesos que están ocurriendo.