Marvel madura con 'Echo', su primera serie bajo el sello Spotlight: "Supone un nuevo inicio"

Por Alejandro Rodera |

El Universo de Marvel nos ha dado bastantes alegrías desde su nacimiento, pero la acumulación de proyectos ha provocado que la franquicia acuse el desgaste. Al fin y al cabo, los espectadores nos hemos subido a un rascacielos que no para de crecer, disfrutando (más o menos) de cada piso, pero cada vez resulta más complicado recordar o repasar qué sucedió bajo nuestros pies para comprender aquello que está por venir. Por eso, Marvel Studios ha replanteado su estrategia y, aparte de espaciar más sus proyectos desde la actual Fase 5, ha introducido el sello Spotlight, en el cual se enmarcarán títulos que no exigirán de un vasto conocimiento previo.

Alaqua Cox en 'Echo'

La primera ficción en cargar con esa nueva bandera será ' Echo ', que, irónicamente,centrado en Maya. No obstante, en esta ocasión el tono ligero y la ambientación navideña darán paso a una atmósfera mucho más oscura y opresiva. ", pero no nos propusimos hacerla con esa calificación. El germen era hacer una serie de Maya Lopez, y", explica el productor ejecutivo Brad Winderbaum, responsable de Televisión y Animación de Marvel Studios, en una rueda de prensa a la que

Los cinco episodios de 'Echo', que estarán disponibles en Disney+ el miércoles 10 de enero, siguen los pasos de Maya después de los eventos de 'Ojo de Halcón', es decir, tras descubrir la verdadera naturaleza de Wilson Fisk. "Intentará reconectar con su familia biológica después de darse cuenta de que la adoptiva, en concreto su tío, la traicionó", anticipa Alaqua Cox, que vuelve a meterse en la piel de esta atlética antiheroína, cuyo principal poder radica en unos reflejos superhumanos que le permiten imitar e interiorizar los movimientos más letales.

Su formación criminal se produjo bajo el manto de Fisk, más conocido como Kingpin, a quien encarna una vez más Vincent D'Onofrio. "'Echo' es la primera vez desde la serie de Netflix que siento que hemos incorporado a Fisk en la historia de Maya de la manera en la que está mejor retratado. Es muy similar a como era en la serie original, porque se siente más descarnado y se trata de una historia más emocionante. Creo que ese es el tono adecuado para mi personaje, donde mejor habita", señala el actor.

Y es que la densa sombra de Fisk tendrá un gran peso en el devenir de Maya, aunque su nuevo destino también jugará un papel fundamental a la hora de conocerla en profundidad. "Una de las cosas más interesantes del personaje es el hecho de que era la villana en 'Ojo de Halcón', pero una vez que empiezas a tirar del hilo descubres de donde procede. Es una chica indígena sorda y amputada de Oklahoma. Entonces te preguntas, '¿Cómo ha llegado a ser una de las tenientes de mayor rango de Kingpin?'. Y responder esas preguntas era algo muy interesante, sobre todo una en particular: ¿qué pasa cuando vuelve a casa?", reflexiona la directora Sydney Freeland.

La hija pródiga

En su regreso a Oklahoma, Maya reconectará con sus raíces en la Nación Choctaw, donde quedó marcada de por vida por acontecimientos que, según Cox, la han acercado a una interpretación muy personal: "Ambas tenemos traumas infantiles con los que nos criamos. Por ejemplo, a mí me amputaron una pierna, así que pasé por muchas cirugías de pequeña. En cierto sentido, eso me convirtió en una guerrera. Y en el caso de Maya, tuvo que vivir la muerte de su madre y todos los sucesos trágicos que le pasaron. Las dos pasamos por esas experiencias y eso hace que nos asemejemos y seamos tan duras".

Al abrazar el formato televisivo, 'Echo' ha podido expandir el universo de su protagonista con personajes inéditos en el UCM. Entre ellos se encuentran su tío Henry y su prima Bonnie, interpretados por Chaske Spencer y Devery Jacobs, respectivamente. Mientras que el primero siente una profunda culpa por los lazos que le atan al imperio criminal de Fisk, la segunda es un punto de apoyo al que Maya dejó atrás al emprender su vida en Manhattan.

"A lo largo de la serie conocemos a Maya en un viaje en el que trata de averiguar qué significa la familia para ella, y Bonnie forma parte de ese proceso. Es quien habría podido ser Maya si no se la hubieran llevado a Nueva York", resalta Jacobs, que viene de haber sido una de las revelaciones de la aclamada 'Reservation Dogs'. Por su parte, Spencer describe a Henry como una "piedra angular" para comprender la situación familiar de los Lopez: "Es un enlace entre el pasado y el presente de Maya. Fue testigo de todo lo sucedido, así que cuando Maya irrumpe en su mundo, realmente pierde el control".

Y ese desorden no se entiende sin profundizar en la figura de Fisk, cuyos tentáculos se extienden más allá de la Gran Manzana. En el pasado, el que fuera el gran villano de 'Daredevil' auspició la mudanza de Maya y llegó ser una suerte de tío para ella, pero su último encuentro en 'Ojo de Halcón' tuvo poco de cariñoso. Tras descubrir la implicación de Kingpin en la muerte de su padre, Maya disparó a su otra figura paterna, pero no enterró una relación que todavía tiene mucho que decir en 'Echo'.

"Tenemos la suerte de poder representar a estos personajes como un padre y una hija o como un tío y una sobrina, como quieras decirlo, mientras transmitimos la inquietud con la que lidia la gente todos los días. Además, añadimos esta parte icónica de Marvel del bien y el mal. Y al combinar esas dos cosas, todo funciona porque está anclado en emociones reales. Es una idea muy inteligente", recalca D'Onofrio.

Vincent D'Onofrio en 'Echo'

Cambio de rumbo

Cada vez que se estrena una serie de Marvel en Disney+, los ejecutivos mantienen un mantra incansable: es algo totalmente nuevo para nosotros. Un discurso que suele envejecer mal, ya que generalmente las iteraciones por diferentes géneros se acaban constriñendo por los límites de la propia franquicia. Sin embargo, 'Echo' puede darles la razón. "Creo que lo mejor de Marvel llega cuando los creadores de historias siguen al personaje y dejan que el personaje lleve el ritmo, que dirija el viaje. Y al seguir al personaje, se ha creado el tono. Se ha creado una historia más compleja y real, que ha resultado ser más adulta", expone Winderbaum.

Esa resolución ha conducido a un relato inusual dentro del marco de Marvel Studios, que en otro contexto podría haber desvirtuado a la protagonista. "El objetivo era no intentar convertirla en el Capitán América. Cuando hablábamos con Marvel nos decían que siguiéramos esa línea, que intentáramos ir más allá y viéramos hasta dónde podíamos llegar. Así que realmente el tono y el estilo visual han venido dados por la historia y las circunstancias del personaje", añade Freeland.

A lo largo de esa travesía, no solo se ha moldeado una serie en la que encaje Maya, sino que también se ha inaugurado ese sello Spotlight que mencionábamos al comienzo y que, supuestamente, no se dejará llevar por la continuidad de un universo mayor. "Marvel es un universo enorme, en el que hay muchos rincones por explorar. Maya nos permitió ver un rincón del UCM que no se había visto antes y, para mí, ese es el futuro de Marvel: poder contar historias que son inesperadas, que se desarrollan en los márgenes de lo mostrado anteriormente. Y que funcionan por cuenta propia, se centran en los personajes y tienen una personalidad única", asegura Winderbaum, consciente de que este sendero puede llevar a otro tipo de metas: "En cierto sentido, 'Echo' supone un nuevo comienzo para el estudio. Es un nuevo tono para nosotros. Es un viaje realmente emocionante, y no solo para el público".