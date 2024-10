Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 23 de octubre, Antena 3 emitió la segunda entrega de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', con seis nuevas máscaras sobre el escenario. Fue entonces cuando Hipopótamo, Helado y Aguacate protagonizaron el primer enfrentamiento, en el que la tercera quedó eliminada y desveló su identidad a la audiencia: José Luis Rodríguez, El Puma.

José Luis Rodríguez, El Puma, tercer concursante eliminado de 'Mask Singer 4'

El cantante, actor y presentador venezolano se subió al escenario tras el turno de Hipopótamo para, en las que destacaba su "arte y poder de seducción" al conseguir conquistar "hasta los platós con más estrellas". "Todo cuanto soy y por lo que me conocen,", añadía además el concursante, de fama internacional.

El acento de Aguacate también llamó la atención de los investigadores que, tras la actuación, lanzaron sus apuestas sobre su verdadera identidad: Javier Calvo apostó por el influencer Juanpa Zurita; Javier Ambrossi por el compositor y productor Nacho Cano; Alaska se decantó por el actor Iván Sánchez; mientras que Ana Milán apostó por el cantante Carlos Rivera. De ese modo, El Puma lograba despistar completamente a los investigadores, que se mostraron de lo más sorprendidos al ver su cara bajo la máscara de Aguacate.

¡Cómo no adorar a "Aguacate" cantando este temazo de @SebastianYatra! Que levante la mano quien se las haya dado de "Vagabundo" también alguna vez en la vida ????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger pic.twitter.com/yO03lKpP5S — Mask Singer (@MaskSingerA3) October 23, 2024

Dentro de nuestro apetecible Aguacate se oculta una leyenda. Con una carrera musical que ha marcado generaciones y una voz inconfundible... ¿Sabes quién es? ???? ¡Es @SoyElPuma en @MaskSingerA3! ???? https://t.co/NSe9j6HlF5 #MaskSinger2 #MaskSinger pic.twitter.com/AaReka2A7e — Antena 3 (@antena3com) October 23, 2024

"Jugaste muy bien"

"Pero bueno, ¡qué emoción, soy muy fan!", soltaba un eufórico Arturo Valls, en medio del shock de los investigadores, entre los cuales Calvo reconoció que El Puma "me pasó por la cabeza, qué fuerte". "Jugaste muy bien", elogió Ambrossi, tras lo cual Milán le preguntó por su fe en la Virgen de Guadalupe y sus milagros. "El primer milagro es que estoy vivo, tengo un trasplante de pulmón", explicó el concursante, a quien los médicos no garantizaron que pudiera volver a cantar. "Esto es fuera de serie. Es un programa que llama mucho la atención porque tiene mucho trabajo. Les felicito, tienen una gran producción y me llevo un grato recuerdo de ustedes", dedicó El Puma, tras el agradecimiento de Ambrossi en nombre del programa.