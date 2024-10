Por Beatriz Prieto |

La cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' arrancó en Antena 3 la noche del miércoles 16 de octubre, con seis primeras máscaras divididas en dos partes. En la primera, fueron Oveja, Panda y Mosca las encargadas de estrenar el escenario con sus respectivos números, antes de que uno de ellos se convirtiera en el primer expulsado de la edición. Una suerte que corrió Panda quien, al retirarse la máscara, se descubrió como el atleta estadounidense Carl Lewis.

Carl Lewis se descubre bajo la máscara de Panda en el primer programa de 'Mask Singer 4'

Antes de, Panda compartió sus primeras y últimas pistas, dada su posterior eliminación, con acento inglés americano inconfundible para el jurado. Se definía comoy señalaba su evidente altura, casi dos metros, y sus 150 kilos de peso. Asimiso, Panda dejó claro que era vegano y un "pro de la tabla".

Por descontado, las pistas no olvidaron su gran cantidad de premios y reconocimientos, que lo llevaron a ganarse el apodo de "hijo del viento", al que también hicieron referencia: en los Juegos Olímpicos cosechó nueve medallas de oro y una de plata; mientras que en los mundiales de Atletismo consiguió más de ocho medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Una lista de pistas que dio pie a que Ana Milán apostara por que se trataba del actor Jason Lee; Javier Calvo, por Will Smith; Javier Ambrossi, por Nick Carter; y Alaska, por el español Pau Gasol.

"Ha sido maravilloso"

Finalmente, al ser el concursante más votado para descubrir su identidad, Panda se retiró la máscara ante los presentes/b>, dejando especialmente impactada a una entusiasta Alaska<, que lo reconoció al momento. "Me lo he pasado en grande. Gracias, ha sido maravilloso", declaraba Lewis, sonriente, quien debutaba por primera vez en el programa a nivel internacional, puesto que no había participado ni siquiera en la versión estadounidense.

Además, tras admitir que solo había dicho a su entorno "que iba a un programa en España", sin especificar cuál, Lewis también se mostró honrado por los nombres de "la gente alucinante que creíais que era". "Hice algo de música hace unos años, así que ha sido divertido volver a hacerlo de nuevo", declaró además el exatleta, cuando Alaska apuntó lo bien que había cantado, antes de explicar que había aceptado participar en la versión española de 'Mask Singer' porque tenía muy buenos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, "los más bonitos de todos".