Tras el parón de la semana pasada para cubrir la última hora de la catastrófica DANA, 'Mask Singer: adivina quién canta' volvía ocupar la noche del miércoles, el 6 de noviembre, con su tercera entrega. Con Brócoli y Piña como nuevos concursantes, el primero, Mosca y Corazón fueron las máscaras encargadas de abrir la gala, tras lo cual fue la recién llegada la escogida para desvelar su identidad: el expresidente de Cantabria y actual diputado, Miguel Ángel Revilla.

Miguel Ángel Revilla se descubre bajo la máscara de Brócoli en 'Mask Singer 4'

La popular canción de BZRP y Quevedo, conocida entre el público comoen su única aparición en el programa. Antes de eso, el concursante lanzó varias pistas, como "soy el number one" y que era fresco como un chicle de menta. Asimismo, recalcó que arrasaba entre los adolescentes y aparecía con

El concursante también dejó claro que vivía rodeado de mujer, momento en el que daba a entender que tenía cuatro hijas. Una tanda que concluyó mostrando carteles con distintos elementos de la tabla periódica y que, junto a su voz distorsionada, no lograron engañar a Javier Calvo y Javier Ambrossi. La pareja apostó por que se trataba de Revilla, sobre todo al destacar el dieciséis de su tarta, años que había ejercido de presidente de Cantabria, mientras que Alaska y Ana Milán se distanciaron de sus compañeros al apostar por el piloto de motociclismo Pedro Acosta y el actor Gorka Otxoa, respectivamente.

Del huerto al plató de #MaskSinger para estrenarse por lo más alto. ???? Su alma de "teenager" hace que se atreva con la Bzrp Music Sessions, Vol. 52 de @pedrodquevedo junto a @bizarrap ????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/ZvcHOgyZ64 — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 6, 2024

???? Brócoli nos dijo "Quééédate", pero el público no quiso que se quedara con nosotros, y toca desvelar quién se encuentra bajo su máscara en @MaskSingerA3 ... @RevillaMiguelA ???? ?? https://t.co/L4l6DLstNX #MaskSinger3 pic.twitter.com/IPeVENTlJ2 — Antena 3 (@antena3com) November 6, 2024

"Has levantado a todo el plató"

"La voz me mata", soltó el político tras descubrir su rostro ante la audiencia, arrojando la pesada máscara al suelo, notablemente agobiado. "Es verdad que te han puesto la voz muy tocada, pero es que es muy característica. Y ya, cuando has salido, tu manera de moverte...", constató Ambrossi, ante lo que Revilla confirmó que "no se ve nada" con su disfraz, razón por la que apenas se había movido. De hecho, el político bromeó con utilizar su máscara de Brócoli como tortura para los delincuentes. "Me quito el sombrero. Eres un valiente. Con 81 años has levantado a todo el plató", alabó Milán.