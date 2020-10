Antena 3 presenta 'Mask Singer: adivina quién canta', un formato que "ilustra el concepto frescura y novedad"

Después de arrasar en gran número de países, 'Mask Singer: adivina quién canta' está a punto de aterrizar en Antena 3 de la mano de Fremantle. Con motivo de este inminente estreno, Atresmedia ha presentado el formato ante los medios. Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo; Nathalie García, CEO de Fremantle España; el presentador Arturo Valls y los investigadores Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota han estado presentes para contar todos los detalles del formato.

Los Javis, Carmen Ferreiro, Nathalie García, Arturo Valls y José Mota, presentan 'Mask singer: adivina quién canta'

Ferreiro ha comenzado la rueda repasando los datos más interesantes, como que es el formato más adaptado en 2020 y el estreno más visto de los últimos años en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Dicho esto, ha expuesto los tres elementos fundamentales: el primero, que es un gran show muy visual, "pues las puestas en escena son muy buenas y requiere de todos los elementos que tiene un gran show en el que interviene el humor. Cómo lo han vivido los investigadores es un valor añadido.

El segundo elemento es que genera evento. "Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la emisión en directo. Esto no lo puedes ver al día siguiente o estarás fuera de la conversación social". Esto es porque al final se revela la gran sorpresa, pues se conoce quién está dentro de la máscara y tanto los investigadores como el público descubran si han acertado. Y el tercero es el factor novedad, pues es un casting con "gente que nunca se había prestado a participar en programas de televisión y se ha animado a jugar".

Labor de servicios secretos

La directora de entretenimiento de Atresmedia ha agradecido todo el trabajo de Fremantle con este formato, destacando que "es más de unos servicios secretos que de producción de un programa". Nathalie García, CEO de la productora, ha tomado la palabra diciendo que cuando "se estrenó en Corea ya nos enamoramos del formato". Además, ha aplaudido que Antena 3 siempre tiene una producción muy ambiciosa y que 'Mask Singer' ha sido "complicado de producir por todo el secreto que hay que mantener".

Arturo Valls, en la presentación de 'Mask Singer: adivina quién canta'

Los famosos van a sorprender. Hay que pensar a lo alto y como dice Ambossi, "la gente se va a hacer sus listas y van a fallar siempre", a lo que Ferreiro añade: "Lo que veáis muy obvio, descartarlo". García, por su parte, dice que "algunos de los famosos se presentaron ellos para estar dentro del formato" y eso "permite a alguien que no canta, que pueda hacerlo pero sintiéndose a salvo". Por ello, cuenta que en el equipo ha habido muchos piques y que han sufrido "chantajes y amenazas para desvelar". Sin poder dar nombres por no estropear la sorpresa de cada programa, los investigadores recibirán pistas que podrán ayudar o confundirles más todavía.

Imprescindible: guardar el misterio

Guardar el secreto es imprescindible para todo el equipo, y "hacer un programa en España, donde un secreto dura 15 segundos, y aguantar quién está dentro de la máscara, tiene mucho valor", cuenta un bromista José Mota. Pero es que para ellos no acaba el secreto hasta su emisión, que es cuando los espectadores también lo descubrirán. Durante el rodaje, "Pedimos a todos que quitaran en bluetooth, porque puedes ver quiénes están cerca", declara Nathalie García, dando del dato de que hay "cláusulas bastante potentes para la confidencialidad". De hecho, cada famoso (y su entorno reconocible) estaban encapuchados y en espacios cerrados solo para ellos.

A la hora de escoger los temas para los famosos, "siempre hemos buscado que los registros que no fueran obvios, que sean a priori lo más opuesto a la personalidad del invitado", explica Ferreiro ante los medios y confiesa que "el juego del programa es que no acierten". "Y cuando acertamos siempre decimos: 'Te lo dije' y '¿Lo ves?'", añade Mota, diciendo que al no saber quién está dentro, entre los investigadores y el presentador se crea una atmósfera muy especial.

Ilusión compartida en el equipo

Arturo Valls tiene claro que "si hay algo con lo que ilustrar el concepto frescura y novedad es este programa", reconoce, además de asegurar que es uno de los formatos en los que más a gusto ha trabajado y que cada mañana se despertaba con ganas de volver a plató. Esta ilusión por el formato es compartida por todo el equipo, así como los famosos que han participado. Para finalizar, Malú, que es otra de las investigadoras y no ha podido estar presente, ha mandado un mensaje para la rueda de prensa animando a todos a ver el programa y manda un saludo a sus compañeros: "Me he reído mucho con Mota y los Javis: están muy locos todos".