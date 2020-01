'MasterChef Junior 7': Albert, Vega y Lucas, terceros expulsados de la edición

En la recta final de las Navidades, 'MasterChef Junior' tuvo que enfrentarse de nuevo a una de sus despedidas más agridulces la noche del viernes 3 de diciembre. Llegó el momento de decir adiós a otros tres jóvenes aspirantes a chef, y tras el sumatorio de puntos, los pequeños Albert, Vega y Lucas fueron los elegidos para abandonar las cocinas del talent culinario y por lo tanto, su paso por los fogones del programa había llegado a su fin. A pesar de la desilusión que se llevaron al principio, los tres jóvenes se mostraron esperanzados ante la idea de regresar en la repesca.

Albert, Vega y Lucas, terceros expulsados de 'MasterChef Junior 7'

A pesar del esfuerzo y el empeño que pusieron estos tres aspirantes, ninguno de ellos destacaron en la prueba de expulsión, en la que tenían que utilizar el chocolate como elemento principal de su plato. En el caso de Albert, el pequeño fan de Paco Martínez Soria, se vio incapaz de realizar un postre perfecto valiéndose de chocolate blanco y vainilla; Vega, por su parte, tampoco consiguió elaborar un plato a la altura de la prueba de expulsión mientras que Lucas sufrió una reprimenda por parte del jurado.

Después de la decisión de los jueces, Albert no quiso ver su expulsión como una derrota y se quedó con la parte positiva de la experiencia que había vivido junto a sus compañeros: "Las pruebas de exteriores, los regalos... todo. He aprendido muchísimo", explicó. Y es que durante la segunda entrega del programa, cabe recordar uno de los momentos que regaló el catalán a la audiencia de 'MasterChef': "Me quiero ir en la tercera semana, porque 'MasterChef' aburre. No solo verlo, también hacerlo", refirió el pequeño chef tan espontáneo como siempre al jurado. ¿Coincidencia? Sea como fuere, el catalán dejó al resto de participantes un mensaje contundente en su despedida para evitar que el resto de participantes se relaje: "Me voy, pero ya me veréis en la repesca y en la final".

Cambios de emisión

'MasterChef Junior' parece jugar al despiste con la audiencia en cuanto a su emisión se refiere. La primera entrega del talent se emitió el lunes 23 de diciembre, dos días después, como regalo navideño, el programa de TVE lanzó el segundo capítulo de su entrega el miércoles 25 de diciembre. Y esta vez, todos aquellos espectadores que querían disfrutar de la tercera gala, tuvieron que esperar hasta el viernes 3 de diciembre.