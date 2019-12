'MasterChef Junior 7': La bronca de Jordi Cruz a Aitana por tirar un conejo a la basura

'MasterChef' busca la perfección en cada uno de sus platos, también en su versión 'Junior'. Muestra de ello fue la reprimenda de Jordi Cruz Mas a Aitana. El chef "cazó" a la joven aspirante haciendo un mal uso del conejo y decidió penalizar su trabajo para que valorase como es debido los alimentos.

Jordi Cruz reprende a Aitana en 'MasterChef Junior 7'

Todo sucedió durante la prueba de exteriores en la Rafa Nadal Academy. Aitana se vio con dificultades a la hora de limpiar un conejo y finalmente decidió tirarlo a la basura. Jordi Cruz se acercó a su posición y, muy serio, le dijo: "Vamos a ver, Aitana. Cuando utilizamos un producto, como en este caso un conejo, lo importante es utilizarlo bien. Lo que no se puede hacer, y sabes lo que te voy a decir, es...", le espetó Jordi mientras sacaba el conejo de la basura.

El chef no aceptó las tímidas excusas de Aitana: "En 'MasterChef' el desperdicio no nos gusta absolutamente nada y tiene consecuencias. Por respeto al animalito, a que el mundo no va sobrado de comida, por muchas cosas, esto que has hecho no se puede hacer nunca", explicó Cruz, dejando claro que para él era un "drama" tener que volver a tirar la comida a la basura. "¿Estamos de acuerdo? Venga, a currar", concluyó.

Tres nuevos expulsados

El segundo programa dejó una nueva tanda de expulsados: Bosco, Candela y Lucía fueron los tres aspirantes que, por desgracia, tuvieron que recoger sus cuchillos. Se unieron así a Álex, Silvia y Marta, primeros expulsados de la edición. Con todo, el programa rodado en Manacor estuvo lleno de sorpresas, como las visitas de Ona Carbonell, ganadora de 'MasterChef Celebrity 3'; y Paula, finalista de 'MasterChef Junior 6'.