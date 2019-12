'MasterChef Junior 7': Albert, el fan de Paco Martínez Soria que ha robado el corazón a los espectadores

Apenas ha pasado un programa y la audiencia de 'MasterChef Junior' ya ha elegido a su aspirante favorito. Albert arrasó el lunes en el programa de estreno, sino por sus habilidades, que tendrá que demostrarlas a lo largo del concurso, sí por su simpatía y su arrolladora personalidad, que conquistaron a los espectadores de La 1.

Hola soy @AlbertMCJ7 y mi vídeo de presentación ya es historia de la televisión. Se merece un RT y lo sabes https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/yfQ5fAA5zL — MasterChef (@MasterChef_es) December 23, 2019

Su vídeo de presentación se hizo viral en pocos minutos. Y es que este joven catalán, a pesar de su corta edad, se define como fan de Paco Martínez Soria. "Soy Albert y estoy viendo una película de Paco Martínez Soria porque hoy es sábado y lo emiten en mi programa favorito, 'Cine de barrio'", decía alegre. Su otra pasión, por supuesto, los fogones: "Mi madre solo me deja jugar los sábados, pero a mí me encanta, y además me gusta mucho la cocina".

Con todo, algunos de sus compañeros no se quedaron tan contentos después de ver a Albert en acción en las cocinas. En la prueba por equipos, en la que Albert formaba en el equipo rojo, se dedicó a "molestar" de manera sutil a los aspirantes del equipo azul. "¿Queréis que os eche una mano? Está todo muy sucio y sin recoger, no da gusto estar en esta cocina", soltaba en voz alta, a los que sus compañeros, molestos, respondían: "Vale, ¡adiós!".

"A las chicas les gusto"

No fue su único momentazo a lo largo del primer programa. De manera muy tierna, Albert confesó que tiene su tirón entre las chicas de su edad: "A las chicas les gusto en el sentido de que soy muy mono", dejaba caer con cara ángel angelical. Ahora solo queda esperar que con el paso de las semanas nos deleite con nuevos chispazos de genialidad y, por supuesto, de la más alta cocina.