'MasterChef Junior 7': Lu, María, Albert y Leo, finalistas de la edición

El final de la séptima edición de 'MasterChef Junior' está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, antes de llegar al gran día esperado por los 16 participantes, hay que vivir la semifinal, lo que nos permitirá conocer qué cuatro aspirantes se enfrentarán en el último programa por conseguir el preciado trofeo que asegura su victoria.

Lu, Leo, Albert y María, finalistas de 'MasterCher Junior 7'

La última prueba, que consistía en realizar cupcakes, comenzaba difícil para Vega, Daniela, Juan y Albert, quienes acumulaban menos puntos. Algo más desahogada se encontraba María, mientras que Leo y Lu empataban en primera posición, por lo que entre ellos estaba el privilegio de no cocinar y convertirse en el primer finalista. Finalmente, ambos aspirantes se decantaban por que Leo subiera a la galería.

Para ayudarles con la prueba, Alma Obregón acudía a las cocinas a enseñarles sus técnicas con los cupcakes. Sin embargo, la prueba no resultó igual de sencilla para todos. Lu, María y Albert consiguieron desarrollarla con mayor tranquilidad, pero no fue lo mismo para sus otros tres compañeros. Juan se encontraba muy nervioso y rezagado pese a los ánimos y pistas que Leo le daba, algo similar a lo que le ocurría a Daniela, que no vivió su mejor noche. Vega, aunque se mostraba más tranquila, no consiguió presentar los seis cupcakes por falta de tiempo. De este modo, estos tres últimos fueron los expulsados del quinto programa, permitiendo que Lu, María y Albert se sumaran a Leo en la final.

¿Qué les espera a los finalistas?

Solamente dos de los cuatro aspirantes tienen un hueco asegurado en el duelo final, el paso previo para alzarse como el séptimo MasterChef Junior España. En la primera prueba en las cocinas, de donde saldrá el primer duelista, Tamara Falcó acudirá como ganadora de 'MasterChef Celebrity 4' para apoyar a Pepe Rodríguez, quien viste la chaquetilla para cocinar con los niños y niñas. Además, el segundo duelista se elegirá en DSTAgE, el restaurante de Diego Guerrero, donde deberán preparar un menú de dos estrellas Michelín.