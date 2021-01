'MasterChef Junior 8': Aurora, Henar, Javier y Nicolás, finalistas de la edición

La noche del martes 12 de enero, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su semifinal en La 1 de Televisión Española, con un total de siete aspirantes que se jugaban su pase a la final: Adriana, Aurora, Antony, Henar, Javier, Manel y Nicolás. Una cita en la que estuvieron acompañados por el ilusionista Jorge Blass o los chefs Óscar Calleja y Martín Berasategui, además de tener ocasión de cocinar con sus respectivos abuelos, antes de conocer a los aspirantes que lograban alcanzar la final: Aurora, Henar, Javier y Nicolás.

Javier, Henar, Aurora y Nicolás, finalistas de 'MasterChef Jnuior 8'

Los siete aspirantes se reencontraron con uno de sus abuelos antes de arrancar la primera prueba, un momento cargado de emoción en el que todos y cada uno de los pequeños acabaron llorando al ver de nuevo a sus queridos familiares. Además, todos ellos tuvieron ocasión de cocinar los platos favoritos de sus abuelos, bajo su supervisión y guía, pero sin que ninguno tuviera oportunidad de echarles una mano durante la elaboración, en una prueba en la que Henar se colocó como la mejor, por lo que obtuvo una cena con su familia en el restaurante del programa.

Ya en la prueba grupal, los aspirantes formaron equipos al azar, liderados por Manel y Adriana, dado que ninguno de ellos había sido líder y era la última oportunidad para trabajar en grupo antes de la gran final. Un reto en el que el equipo del formato se trasladó a Santillana del Mar, Cantabria, concretamente a los alrededores de la cueva de El Soplao y la cueva de Altamira, donde elaboraron platos relacionados con las famosas pinturas rupestres, lo que concluyó con la victoria del equipo azul, formado por Nico, Manel y Javier. De hecho, este último finalmente pareció haber aprendido a trabajar en equipo tras semanas de toques por parte del jurado, sobre todo a raíz de sus ganas manifiestas de alcanzar la gran final.

Adriana, Antony y Manel, aspirantes expulsados

Antony, Manel y Adriana se despiden de 'MasterChef Junior 8' con Pepe Rodríguez

El primer afortunado en convertirse en finalista fue Nico, dado que había conseguido la cifra más alta de la noche al acumular once puntos. "Yo voy a ir a tope a la final para ganar", prometía el aspirante, después de señalar que "es una pasada, un sueño". A continuación, los aspirantes tuvieron ocasión de realizar una prueba final en la que contaban con el apoyo, por teléfono, de sus mejores amigos, quienes debían explicarles la receta. Una prueba cuyo reparto de puntos tras la cata concluyó con la expulsión de Antony, además de Manel y Adriana, que habían sido repescados en la anterior gala.

Los tres se reunieron con Pepe Rodríguez para despedirse del talent, algo que no era una novedad para los dos primeros, razón por la cual no volvieron a recibir regalos como despedida. "De lo único de lo que me siento feliz por irme es: 'Javi, adiós'", manifestó Antony, al hablar de su "gran rival" en el programa, mientras que Manel se mostró muy contento tras su vuelta al concurso. "Ha durado poco, pero bueno", matizó el aspirante, quien afirmó que "por supuesto que voy a seguir cocinando". "Esta vez, la despedida es diferente, la otra vez lloré muchísimo y estaba supertriste", declaró Adriana, después de que reconocer que "estoy superalegre de haber llegado hasta aquí". Además, los tres aspirantes apuntaron hacia Aurora y Nicolás como los protagonistas del gran duelo de la final, hasta incluso señalar a la primera como posible ganadora.