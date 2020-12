'MasterChef Junior 8': Luna, Inés, Nina y Gina, terceras expulsadas de la edición

La noche del martes 29 de diciembre, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su tercera gala en La 1 de Televisión Española. Una cita en la que los pequeños aspirantes contaron con la visita de Josie, tercer clasificado de 'MasterChef Celebrity 5'; y los chefs Alberto Ferruz y Ángel León. Tras las pruebas habituales y el reparto de puntos, finalmente se dieron a conocer los nombres de tres nuevas aspirantes expulsadas que tuvieron que despedirse del programa: Luna, Inés, Gina y Nina.

Los aspirantes de 'MasterChef Junior 8' tras la prueba eliminatoria de la tercera gala

Los aspirantes arrancaron la gala cocinando por parejas, en turnos, para elaborar un tronco relleno de mousse de turrón. Una ocasión en la que, debido al número impar de concursantes, Henar acabó trabajando con Josie, en una prueba que despertó alguna que otra lágrima entre los pequeños chefs y que concluyó con la victoria de Javier y Antony. A pesar de sus diferencias desde el comienzo del programa, la pareja logró elaborar el mejor plato, tras lo cual el segundo se convirtió en el doble capitán de la prueba de exteriores, mientras que el primero fue el encargado de repartir a sus compañeros en dos equipos de cinco.

El equipo del programa se trasladó a L'Alqueria del Basket, en Valencia, una de las mejores academias de baloncesto de Europa para la prueba exterior, donde debían elaborar, por equipos, distintos platos para un total de setenta comensales, entre ellos futuras estrellas del baloncesto. Lejos de ejercer como buen capitán, el pequeño Antony se vio superado por la capitanía al generar caos entre los dos equipos, cuyo liderazgo acabó en manos de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz para lograr sacar los platos. Un tropiezo que Antony tuvo que pagar con menos puntos que el equipo rojo, que se alzó con la victoria, y a quien también se unió Javier, cuya mala actitud durante el cocinado también tuvo penalización y, a pesar de pertenecer al equipo ganador, solo obtuvo tres puntos, en lugar de seis.

Unos resultados muy satisfactorios

Luna, Gina, Nina e Inés se despiden de 'MasterChef Junior 8' con Pepe Rodríguez

Ya en la prueba eliminatoria, el hecho de que Henar, Aurora y Nico se situaran en lo más alto del reparto de puntos, con once la primera y diez los dos últimos, por lo que tuvieron garantizada su continuidad en el concurso. La primera fue la encargada tanto de repartir los pescados como el tiempo, generando momentos de tensión entre sus compañeros, que aún así concluyeron la prueba con resultados, en general, muy satisfactorios. Sin embargo, dada la mecánica del programa, Luna, Inés, Gina y Nina, tuvieron que despedirse de sus compañeros al obtener la menor cantidad de puntos de la gala, después de superar una prueba en la que las cuatro lidiaron con distintas dificultades: mientras que Luna recibió el menor tiempo de cocinado, Inés se perdió en su receta y estuvo un tiempo sin saber cómo preparar su pescados y una de las gemelas incluso olvidó coger su pieza, el ingrediente principal, antes de comenzar.

"Para mí, ya he ganado. Porque entrar en 'MasterChef Junior' entre 11.00 niños... jolín", declaró Luna, cuya marcha dolió especialmente a algunos de sus compañeros, sobre todo a Henar, quien se sintió culpable por haberle dado el menor tiempo en la prueba. "Para nosotras haber estado en 'MasterChef Junior' es un sueño", confesaron por su parte Nina y Gina, quienes se llevaban del formato "amigos, experiencia y todo, todito, todo, en general". Inés, por su parte, subrayó las amistades que había conseguido en el programa, "a pesar de que alguno era un poco pesadito". "Voy a darle las gracias a 'MasterChef' porque me ha dado mucha alegría, mucha seguridad. Aunque esté ahora llorando y tenga pinta de estar triste, estoy contenta, porque no todos han entrado y yo he llegado muy lejos", manifestó, emocionada, la aspirante.