'MasterChef Junior 8': Asier y Celia, aspirantes expulsados en la Gala 4, a las puertas de la semifinal

La noche del 6 de enero, la octava edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su cuarta gala, en la que los aspirantes recibieron la visita de Koke y Marcos Llorente, jugadores del Atlético de Madrid; la de Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef 8'; y la de Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity 6 ' y Josetxo, ganador de 'MasterChef Junior 6'. Tras las pruebas habituales y una repesca en la que Manel y Adriana volvieron a convertirse en aspirantes, el talent culinario tuvo que despedirse de Celia y Asier.

Los aspirantes de 'MasterChef Junior 8' antes de conocer la expulsión de Asier y Celia

La cita arrancó con la elaboración por parejas del postre "Plátano Split", con distintos sabores, que concluyó con la victoria del dúo formado por Aurora y Nicolás. Mientras, Henar y Asier ocuparon el segundo lugar, y Javier y Celia quedaron en el tercer puesto, con un punto. Una cantidad que también recibió Antony por su trabajo como jefe de las tres parejas, antes de que se trasladaran a Medina del Campo, Valladolid, donde cocinaron en dos equipos a las puertas del Castillo de la Mota de Medina del Campo.

Allí, los aspirantes tuvieron ocasión de reencontrarse con sus antiguos compañeros, quien se enfrentaban a una repesca con una temática relacionada con Drácula: mientras que los aspirantes elaboraban dos menús creados por Ana Iglesias, ellos debían defender su reingreso al talent show elaborando distintos postres de forma individual. Finalmente, Manel y Adriana fueron los afortunados que se ganaron la repesca, antes de pasar a la prueba final, de la que se libraron tanto ellos como Aurora y Nico, al haber reunido el mayor número de puntos durante la gala.

"Estoy muy agradecida"

Asier y Celia se despiden de 'MasterChef Junior 8' con Pepe Rodríguez

El reto final tuvo como ingrediente principal la casquería, alimentos con los que casi ninguno de los aspirantes estaba muy familiarizado, por lo que contaron con la orientación de un experto en el tema, el chef Javi Estevez. Aun así, los aspirantes protagonizaron una prueba en la que, en general, se mostraron tranquilos, concentrados y seguros, tras lo cual llegó la cata y el reparto de puntos, de uno a cinco. A pesar de que Asier recibió tres, el concursante no se mostró confiado sobre una posible salvación, mientras que su compañera Celia también estaba bastante segura de su expulsión, lo que no evitó que acabara llorando al tener que despedirse del programa.

"A pesar de irme hoy, estoy muy contenta, muy agradecida. He llegado a la cuarta semana, que ya es mucho", alabó Celia, mientras que Asier lamentó no poder estar más tiempo con sus amigos del programa. "Me lo he pasado genial. Me llevo los amigos, la experiencia, a vosotros los jueces y todo lo que he aprendido", declaró el valenciano, palabras que suscribió su compañera, que apostó por Aurora como la ganadora, al igual que Asier, quien también apuntó a la posibilidad de que Nico fuera el vencedor de la edición.