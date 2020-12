La réplica feminista de Aurora en 'MasterChef Junior 8': "Si llevo razón, me la das, pero no porque sea mujer"

*En elaboración

La noche del martes 29 de diciembre, 'MasterChef Junior 8' alcanzó su tercera en La 1 de Televisión Española, en la que los aspirantes volvieron a enfrentarse a distintas pruebas para conseguir el máximo de puntos y permanecer en el programa una semana más. La primera de ellas, consistía en un cocinado en parejas, por turnos, momento en el que Aurora soltó una frase memorable que no pasó desapercibida por los espectadores, ante el anticuado comentario sobre las mujeres de su compañero Nico.

Nico y Aurora en la tercera gala de 'MasterChef Junior 8'

Como invitado, Josie tuvo la ardua tarea de formar las parejas, algo que solventó en un momento al juntar a los aspirantes según estaban colocados, situando a Nico y Aurora como uno de los dúos que competirían en la prueba. Antes de que arrancara el cocinado, había que decidir qué miembro recogería los ingredientes, momento en el que, cuando Jordi Cruz preguntó a la pareja, Aurora respondió de inmediato que Nico sería el encargado de dicha tarea.

"Aurora dice que Nico", señaló el chef, ante lo que la aludida señaló que no era así, dado que "ya lo habíamos hablado". Un momento que Aurora comentó con su compañero, fuera de la prueba. "A las mujeres hay que darles la razón en todo", declaró el sevillano, un comentario ante el que su compañera no se quedó callada. "Que sí, que si llevo razón, me la das, y si no te apetece escucharme, dámela también. Pero porque sea una mujer, no", declaró la gaditana, sin acritud.

"A ver si los adultos empiezan a aprender"

El comentario de Aurora, sincero y sin malas intenciones, enseguida se ganó el aplauso de la audiencia. "A ver si los adultos empiezan a aprender de los pequeños", declaró un seguidor del talent, al igual que otros muchos, quienes no dudaron en alabar las palabras de la joven aspirante en redes sociales, al igual que elogiaron los valores que el programa estaba plasmando en la edición. Otros, en cambio, lamentaron el micromachismo de Nico a pesar de tener tan corta edad, mientras que también hubo quienes salieron en defensa del sevillano, dado que "es una forma de hablar".

A ver si los adultos empiezan a aprender de los pequeños https://t.co/5zR0LheAdb — Lopesito ???? OP & SNK ???????? (@lo98pez) December 29, 2020

entre lo de henar la semana pasada y lo de aurora hoy me muero de amor con esta temporada ???????????????????????????????????????????? https://t.co/pVt729xXTM — helio ???? (@helioroque_) December 29, 2020

DILO REINA VALIDA ARTISTA https://t.co/ckQtua9qv0 — ???????? Eme Ce ???? (@maricarmenlove3) December 29, 2020

Estas frases tan pequeño... micromachismo desde edad temprana https://t.co/RCRlo0ou1G — Patridrf (@patripeab) December 29, 2020

A ver señores es una forma de hablar ..... es igual que decir cuando alguien conduce mal es porque es mujer. Son bromas https://t.co/wIVPlTFZrQ — zenaida17???????????????????????????????????? (@zenaida172) December 29, 2020

Este MCJ está lleno de valores ???? https://t.co/mbw1IFTpVs — lucía radi de Carbón :): (@luciacalavia) December 29, 2020

No hay edad para tener las ideas bien claritas

<3 Aurora https://t.co/Z6pZGeeaeO — Cam Martínez (@lady_alimac) December 29, 2020

aurora te como la cara entera es increible que con nueve añitos ya piense asi ojala todos los niños y niñas https://t.co/OG46b5eSFx — marre (@samlavalenciana) December 29, 2020