Por Beatriz Prieto |

La décima edición de 'MasterChef Junior' alcanzó su cuarta entrega la noche del martes 26 de diciembre, en La 1, tras la expulsión de Inés Poza, Sofía y Loreto. En ella, los exaspirantes se reencontraron con los expulsados de cara a una repesca en la que Loreto recuperó su plaza una semana después, al igual que Candela, quien cayó en el estreno. Mientras, los retos de la noche concluyeron con la expulsión de Juana e Ian, antes de la semifinal.

Los aspirantes de 'MasterChef 10' con sus compañeras repescadas antes de la expulsión de Juana e Ian

El primer desafío consistió en preparar platos vegetarianos, lo cual dejó a los jueces "muy contentos" con los resultados, al igual que "nos ha sorprendido vuestra creatividad". En el reparto de puntos, sin embargo,, con un punto cada uno por sus "ideas buenas, pero no habéis sabido ejecutarlo con acierto", mientras quea un plato con un ingrediente estrella que "nunca había cocinado", lo que no le impidió "sacarle partido". A continuación, en la prueba de exteriores, los aspirantes se reencontraron con sus antiguos compañeros, quienes protagonizaron, repartidos al azar.

"Podéis estar muy orgullosos de vuestro trabajo", aseguró Pepe Rodríguez, antes de que el jurado anunciara el regreso a las cocinas de Loreto y Candela, al destacar "claramente" entre sus compañeros. Mientras, los equipos de la prueba de exteriores fueron formados por los jueces, que dieron a Estanis la ventaja de poder elegir: el aspirante trabajó en el azul, liderado por Indhira, junto a Inés y Jesús; e Ian fue líder del equipo rojo, que formó con Juana y Mario. En el caso de este segundo grupo, el pasotismo a la hora de seguir las órdenes de Ian los dejó sin apenas trabajos que presentar, algo que tuvo que salvar Jordi Cruz Mas. Por ello, los tres aspirantes perdieron frente a un equipo rojo con una buena capitanía que lo había mantenido "unido y con las tareas bien repartidas".

Un plato de medalla de plata insuficiente

El reparto de puntos de las dos primeras pruebas libraron a Estanis una vez más del reto final al haber acumulado el máximo de doce puntos, mientras que Ian y Juana se enfrentaban al cocinado estando a la cola de la clasificación, con cuatro puntos cada uno. Estanis fue entonces el encargado de repartir ingredientes cargados de proteínas, como el conejo o las costillas, lo que consiguió dejar a Ian en segundo lugar a pesar de que "nunca había cocinado ni probado el ingrediente, pero ha resuelto muy bien el plato".

No obstante, los cinco puntos que recibió no fueron suficientes para librarlo de una doble expulsión que compartió con Juana, quien remató su mala racha con el peor plato de la prueba, por el que solo recibió un punto, razón por la que ambos quedaron fuera del talent culinario a las puertas de su semifinal. "Está muy bien, pero me da un poquito de pena irme", confesaba Ian, al hablar, en su despedida. "Para mí ha sido un sueño y no me gusta que se acabe", coincidía su compañera.