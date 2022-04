A pesar de que, desde el día 20 de abril, las mascarillas ya no son obligatorias en la mayoría de interiores, el Covid-19 sigue estando presente. Tanto es así, que el segundo programa de 'MasterChef 10', emitido la noche del lunes 25 de abril, arrancó con Jordi Cruz comunicando la ausencia de tres de los aprendices, después de que dieran positivo.

Jordi Cruz explica la ausencia de Adrian, Julia y Claudia en el segundo programa de 'Masterchef 10'

"Adrián y Julia han dado positivo en coronavirus y Claudia, a su vuelta, también ha dado positivo", anunció el chef, al recibir al resto de los concursantes en las cocinas del talent show. "La salud y la seguridad es primordial para todo el equipo de 'Masterchef', por eso hacemos test cada día", confirmó el juez. Asimismo, Cruz confirmó que "los tres están en perfecto estado, son asintomáticos y, cumpliendo con el protocolo de la Comunidad de Madrid, están aislados y, cuando su test sea negativo, volverán a la competición".

Dicho cambio que no tardó en llegar puesto que, tras la primera prueba, el programa recuperó a una de las aprendices, Claudia, que pudo participar en la prueba grupal que tuvo lugar en El Algarve, Portugal. "Tres de vuestros compañeros dieron positivo en Covid, pero la gran noticia es que Claudia ya es negativa y vuelve a estar con nosotros", anunció Pepe Rodríguez, antes de la prueba de exteriores. "Estoy tremenda. Con muchas ganas y mucha pasión", aseguró la recién llegada, sonriente.

Julia y Adrián, de vuelta en la eliminatoria

Mientras, Julia y Adrián fueron designados cada uno a un equipo en la prueba grupal, por lo que su suerte de cara al reto de expulsión quedó en manos de sus compañeros: la primera formó parte del equipo que recibió los delantales negros, mientras que el segundo corrió mejor suerte al ser parte del grupo vencedor. "Nos alegra ver que ya estáis de vuelta y que sois negativos. Tanto nosotros como nuestros compañeros os hemos echado de menos", confesó Cruz, con el regreso de ambos aprendices en la eliminatoria, tras lo cual les comunicó su suerte. "Me preocupa tener el delantal negro en tanto que no he podido cocinar en toda la semana y me ha pillado un poco de sopetón. Y los retos para mí son la manera de superarse a uno mismo", declaraba Julia, tras conocer que era uno de los delantales negros.