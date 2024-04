Por Fernando S. Palenzuela |

Que 'MasterChef' esté sumido en una polémica es algo que no pilla a nadie por sorpresa. La última la ha protagonizado Jordi Cruz por su comportamiento al enterarse de que Tamara, aspirante de la duodécima edición, quería abandonar el programa por no encontrarse bien. Rápidamente las redes se hicieron eco de este momento, criticando duramente la reacción del cocinero por su forma de abordar la salud mental.

Tamara, aspirante de 'MasterChef 12'

Después de que los dos protagonistas de la polémica grabaran un vídeo juntos en el que aseguraban que Pepe Rodríguez se ha pronunciado. "¡Cuándo no ha habido polémicas en 'MasterChef'! Pero no ha pasado nada., de verdad. Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle 'dame el delantal' con esas maneras un poquito más bruscas que tiene...", afirmaba en declaraciones a Informalia.

"Pero, ¿tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Esta es de las mejores experiencias de mi vida'. Y yo con eso me quedo", comentaba Rodríguez, que sí aceptaba que "no todo el mundo sale contento de 'MasterChef'". El dueño de El Bohío tiene claro que su trabajo no es hacerle mal a nadie: "¿Tú crees que en un programa de televisión estamos aquí para dañar? ¡No se nos ocurriría!".

Su conversación con Tamara

Además de dar su opinión sobre lo que ha ocurrido, Pepe Rodríguez ha confirmado que ha hablado con Tamara sobre todo este asunto. "Me ha dicho que no se podía creer que esto hubiera tenido tanta repercusión, que eso tan anecdótico casi le haya quitado protagonismo a Pedro Sánchez. Qué burrada", relataba. El suceso ocurría a la par que la carta de Pedro Sánchez y ambos temas se convertían en el fin de semana en lo más comentado.