Se masturba viendo 'Animales nocturnos' y llama en directo para contarlo: "Imaginaos lo mojado que está"

Durante la noche del lunes 13 de julio, Cristina Tárrega e Ylenia atendieron a varias llamadas de espectadores de 'Animales nocturnos' que querían hablar de asuntos relacionados con el sexo. Ambas se quedaron en shock sin saber cómo reaccionar cuando una les confesó lo que hacía mientras les veía por televisión. "Yo ya estaba cachonda y, al veros, pues... imaginaos lo que hice. Y lo mojado que está", confesó.

Sin embargo, el sexo seguiría siendo el tema principal, sobre todo cuando llamó Rosa, otra espectadora, para confesar un problema que tiene pero contándolo con mucho sentido del humor: "Me separé hace ocho meses y desde entonces tengo el chocho más seco que los toros de Jesulín de Ubrique". Por ello, quería que las presentadoras les dicesn alguna recomendación, pero Tárrega necesitaba aclarar un asunto primero: "¿Pero qué tiene que ver tu separación con la sequedad vaginal?".

"El tesorito tieso"

La espectadora contaba que el motivo es "porque no me meto nada", a lo que la presentadora le aseguraba que "puedes tener cosas contigo misma y seguir lubricando. Es la primera vez que lo escucho, pero como el tema psicológico sexual avanza tanto, igual han sacado cosas nuevas y no me he enterado". Ylenia también estaba sorprendida, por lo que quiso asegurarse de lo estaba escuchando: "¿No lo usas y tú dices que se ha secado? El tesorito es tieso".

Ylenia le recordó que hay lubricantes, aunque Rosa reconocía haberse "echado 5 kilos de vaselina y nada". Tárrega llegó a pensar que la espectadora les estaba tomando el pelo por lo inverosímil que parecía su confesión, pero acabo desvelando que esto le ocurre desde que le "retiró la regla" y no cuando su marido cortó la relación. "No me sale nadie para hacer el sexo", lamentaba Rosa, quien recibió el contundente consejo de Ylenia: "Si no viene a ti vas tú a buscarlo, ¿me entiendes?". No obstante, no se esperaba la respuesta de la invitada, que aseguro que ha ha ido a buscarlo "hasta de pago y no encuentro". La colaboradora soltó una carcajada y mientras aplaudía, exclamó: "¡Brava, Rosa, de verdad!".